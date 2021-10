Großbrand auf Insel vor Honduras wurde durch Kerze ausgelöst

Anzeige

Anzeige

Guanaja. Ein Großbrand auf der kleinen honduranischen Karibikinsel Guanaja am Wochenende ist aus Versehen mit einer Kerze ausgelöst worden. Das teilte die Zivilschutzbehörde des mittelamerikanischen Landes, Copeco, am Montag mit. Das Feuer war in der Nacht zum Samstag ausgebrochen. Copeco zufolge wurden 136 Häuser beschädigt, 600 Familien seien betroffen.

Auf der Insel, die etwa 70 Kilometer vor der Küste von Honduras liegt, leben rund 5000 Menschen. Viele mussten sich in Booten in Sicherheit bringen. Es gab auch mehrere Verletzte. Bilder zeigten fast die gesamte pittoreske Insel von dunklem Rauch umhüllt.