Größter Konzertveranstalter in Hannover zu 2G: „Wir sind Spielball der Politik“

Irgendwas mit Neubeginn

Ist Armin Laschet nun zurückgetreten? Oder noch nicht? So richtig schlau wurde aus dem Statement des CDU-Vorsitzenden im Berliner Konrad-Adenauer-Haus gestern niemand. Immerhin steht fest: Die CDU will sich neu aufstellen – und zwar bis in die Spitze. Dass die Tage des Kanzlerkandidaten gezählt sind, hat nun offenbar auch er selbst verstanden.