Grizzly greift Ziege an – Ziege tötet Bären

Angriffe von hungrigen Grizzlybären auf Ziegen gehen in der Regel nicht gut für Ziegen aus. In Kanada ist es nun zu einem skurrilen Todesfall gekommen – denn eben jenen Angriff überlebte zwar die Ziege, der Bär aber nicht. Die Ziege hatte nämlich nicht vor, als Mahlzeit zu enden und erstach den Bären mit ihren Hörnern. Das hat die Obduktion des am 4. September aufgefundenen toten Bären ergeben. Demnach durchbohrten die Hörner der Bergziehe die Achselhöhlen sowie den Hals der eher kleinen, 70 Kilogramm schweren Bärin. Das berichtet der britische „The Guardian“ unter Berufung auf Parks Canada.

Der Vorfall ereignete sich in British Columbia unweit des beliebten Burgess Pass Trails. „Grizzlybären, die Bergziegen jagen, kommen relativ häufig vor. Aber dies ist der erste Fall, den mein Kollege und ich je gesehen haben“, sagte David Laskin, Wildtierexperte bei Parks Canada, der Zeitung. Es sei ein Zeichen dafür, „dass die Natur voller Überraschungen steckt“.

Grizzlybären würden sich bei Angriffen in der Regel auf Kopf, Nacken und Schultern ihres Opfers fokussieren, Bergziegen versuchen sich dagegen mit ihren Hörnern zu wehren, so Laskin. Bergziegen können bis zu 125 Kilogramm schwer werden. Es gab zwar immer wieder mal Vermutungen, dass Ziegen Bären töten, dokumentierte Fälle wie diesen kenne Laskin aber nicht.