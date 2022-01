Der Tod des Bischofs: Wie das Coronavirus die griechische Kirche spaltet

Anzeige

Athen. Fast vier Wochen lang rang Kosmas, der Bischof von Aetolia, auf der Intensivstation des Athener „Evangelismos“-Krankenhauses um sein Leben. Am vergangenen Sonntag starb der 76-Jährige an Covid-19. Der Geistliche war ein fanatischer Kritiker der Corona-Maßnahmen, mit denen die griechische Regierung die Ausbreitung des Virus zu bremsen versucht. Die fünfte Welle der Pandemie überrollt das Land wie ein Tsunami. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat sich in den vergangenen zwei Wochen auf 2445 verachtfacht.

Bischof Kosmas wetterte in Hasstiraden von der Kanzel gegen die Maskenpflicht und die Impfkampagne. Wer sich aus Angst vor einer Infektion nicht in eine vollbesetzte Kirche traue, sei ein „Ungläubiger“, predigte der Bischof. „Gott lässt es nicht zu, dass man sich in einer Kirche ansteckt, eine Kirche ist ein heiliger Ort, ein himmlischer Tempel!“ Seine Sermone trugen dem Gottesmann eine Rüge der Heiligen Synode ein, der orthodoxen Kirchenleitung. Aber das konnte Bischof Kosmas nicht umstimmen. Wie auch nicht der Tod seiner Schwester an Covid im Dezember. Wie er war auch sie nicht geimpft.

Der Tod des Geistlichen hat die Corona-Kontroverse in den Reihen der orthodoxen Kirche neu angefacht. Die Debatte spaltet den Klerus: Weltfremde Corona-Leugner, die mental im Mittelalter leben, und aufgeklärte Geistliche, die nicht nur an Gott, sondern auch an die Wissenschaft glauben, stehen sich unversöhnlich gegenüber.

Debatte spaltet den Klerus

Eine Bastion der Impfgegner ist der Heilige Berg Athos, die Mönchsrepublik in Nordgriechenland. Hier liegt die Impfquote bei geschätzt nur 40 Prozent. Als spiritueller Vater der griechischen Corona-Leugner gilt der Einsiedler Efthymios. Vor seiner Klosterzelle auf dem Athos stehen die Pilger oft schon vor Sonnenaufgang in langer Reihe an, um die Beichte abzulegen und den Segen zu empfangen, berichten Augenzeugen. Gläubige, die nicht die beschwerliche Reise zum Athos antreten können, klärt der Mönch auch telefonisch oder per Internet über die Gefahren einer Impfung auf, schreibt die Zeitung „Kathimerini“.

Mehrere Dutzend Athos-Mönche sind bereits an Corona gestorben. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Auch in der Mönchsrepublik gibt es allerdings Stimmen der Vernunft. Auf dem Athos „riecht es nach Tod“, klagte der Abt des Klosters Esfigmenou. Er bezeichnete die Anti-Impf-Mönche als „intolerante Fanatiker“ und forderte Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Demonstrativ sagte der orthodoxe Patriarch Bartholomäos I., ein aufgeklärter Geistlicher, im November einen geplanten Besuch der Mönchsrepublik ab. Das war eine deutliche Botschaft an die weltfremden und wissenschaftsfeindlichen orthodoxen Fundamentalisten.

Die Heilige Synode hat sich nach anfänglichem Zögern dazu durchgerungen, die Corona-Beschränkungen der Regierung mitzutragen und die Impfkampagne zu unterstützen. Der Athener Erzbischof und Primas der griechischen Kirche, Hieronymos II., nennt die Impfung einen „Akt der Gottes- und Nächstenliebe“.

„In meiner Kirche dulde ich keinen Maskenball“

Aber es geht ein Riss durch den Klerus. In vielen Kirchen werden Abstandsregeln, Masken- und Testpflicht respektiert, in anderen dagegen demonstrativ ignoriert. Manche Geistliche glauben fest daran, dass man sich beim Gottesdienst nicht anstecken kann – sofern es das Virus überhaupt gibt, was nicht wenige im Klerus leugnen.

Im nordgriechischen Kozani unterbrach Pater Ignatios den Gottesdienst, als er eine alte Frau mit Maske entdeckte. Der Geistliche forderte die Frau barsch auf, das Gotteshaus zu verlassen. „In meiner Kirche dulde ich keinen Maskenball“, herrschte Ignatios die 74-Jährige an. Anders ein Priester in Kalamata auf der Halbinsel Peloponnes. Er unterbrach die Messe, weil einige Gläubige keine Maske trugen. Der Geistliche bat sie, den Gottesdienst zu verlassen. „Respektiert eure Mitmenschen und das Gesetz“, forderte er. Einwände könne man zu Hause erheben, aber nicht in der Kirche, so der Priester.

Der Bischof von Nafpaktos, Hierotheos, ließ sich demonstrativ vor laufenden Kameras impfen, sobald die ersten Impfstoffe in Griechenland eingetroffen waren. Andere Geistliche sehen in den Vakzinen Werkzeuge des Satans. Die Impfstoffe würden „aus getöteten Embryonen nach Abtreibungen hergestellt“, fantasiert Serafim, der Bischof der Insel Kythira. Damit sollten Menschen zu Robotern gemacht werden. Die beste Medizin gegen das Coronavirus sei nicht die Impfung, sondern die heilige Kommunion, meint der Metropolit.

Unversöhnlicher Streit

Aber gerade an der Kommunion hat sich ein heftiger Streit entzündet. Bei ihr verabreicht der Priester nacheinander Dutzenden, mitunter Hunderten Gläubigen mit einem Silberlöffel Wein und Brot. Die Infektionsrisiken sind offensichtlich. Dennoch beharrt die Heilige Synode darauf, dass man sich bei der Kommunion „mit Sicherheit nicht anstecken“ könne, weil sie „eine mächtige Manifestation der Liebe“ sei.

Ebenso umstritten wie die Zeremonie bei der heiligen Kommunion ist der Umgang mit den Ikonen. Viele Gläubige küssen in den Kirchen das Glas der Heiligenbilder – ist das nicht riskant? Keineswegs, erklärt der Sprecher der Kirchenleitung, Timotheos, „heilige Ikonen können das Virus nicht übertragen“.

Wie unversöhnlich der Streit ausgetragen wird, zeigt ein Brief, den der Bischof Germanos aus der Provinz Elis kürzlich an eine Theologin schickte und veröffentlichen ließ. In dem Schreiben wirft er den Impfgegnern im Klerus „Egoismus“ und „Ungehorsam“ vor. „Diese Leute“, schreibt Bischof Germanos, „sind in meinen Augen Selbstmörder, und ich gehe nicht mal zu ihrem Begräbnis.“