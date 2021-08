Brandstifter zündet Feuer östlich von Athen an – Ortschaften evakuiert

Anzeige

Anzeige

Athen. Im Osten Athens ist am Montag ein großer Buschbrand ausgebrochen. Der Zivildienst ordnete die Evakuierung von drei Dörfern im Raum der Kleinstadt Keratea an. Starke Winde fachten den Brand an. Mehrere Löschflugzeuge und Hubschrauber seien im Einsatz gegen die Flammen, die auch abgelegene Häuser erreicht hätten, wie die Feuerwehr mitteilte.

Dicke Rauchschwaden waren bis ins rund 20 Kilometer entfernte Athen zu sehen. Wegen der seit Monaten anhaltenden Dürre und der starken Winde wird rund ums Mittelmeer auch der kleinste Brand rasch in ein Flammenmeer verwandelt. Gut sei, dass der Brand in einer Region tobt, die neben dem Meer liegt. Somit können die Löschflugzeuge und die Hubschrauber schnell neues Wasser in ihren Tanks holen, berichteten Augenzeugen aus der Region.

Zwei Bürgermeister der Region sagten griechischen Medien, Brandstifter hätten den Brand gelegt. Angestellte der Stadt Keratea hätten beobachtet, wie ein Mann einen brennenden Lappen in einem Müllcontainer geworfen habe. Anschließend sei der Brand ausgebrochen. Ein kleinerer Brand sei in einem unwegsamen Gelände im Westen Athens ausgebrochen, berichtete das Staatsradio.