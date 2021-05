Anzeige

Nachdem Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Grevesmühlen einen ihrer Nachbarn seit Längerem nicht mehr gesehen hatten, riefen sie die Polizei. Bereits zuvor hatten sie einen merkwürdigen Geruch im Treppenhaus wahrgenommen. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu der Wohnung. Doch die ungute Ahnung der Nachbarn bestätigte sich. Der ältere Herr, der seit einiger Zeit vermisst wurde, lag tot in seiner Wohnung. Es ist ein Schicksal, das betroffen macht, doch für die Bewohner des Wohnhauses kam an diesem Tag noch etwas weiteres Bedrückendes hinzu. Denn wie die „Lübecker Nachrichten“ (LN) berichten, beschreiben Zeugen des Einsatzes die Situation, die sich im Zusammenhang mit dem Feuerwehreinsatz abspielte, als „kafkaesk“. Eine Anwohnerin beschreibt gegenüber den „LN“ die kuriose Situation wie folgt: „Vor dem Haus drei Einsatzwagen der Feuerwehr, der Hausflur füllte sich mit Leuten, eine nicht geringe Anzahl von unbeschäftigten Feuerwehrleuten stand draußen neben den Autos herum, lachte und amüsierte sich offenbar köstlich bei diesem Einsatz. Das gesamte Spektakel hinterließ den Eindruck einer Parade und nicht den eines wichtigen Einsatzes.“

Empathielosigkeit, Routine oder Ignoranz? Diese Frage stellen sich seither die Bewohner des Wohnhauses mit Blick auf die vermeintlich unbeteiligte Reaktion der Einsatzkräfte. Was Zeugen und Betroffene in solchen Ausnahmesituationen jedoch als eigenartig empfinden, ist für die Einsatzkräfte eine Art Schutzschild. Gegenüber den „LN“ äußert Steve Klemkow, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen, sein Bedauern darüber, dass bei den Nachbarn des Verstorbenen der Eindruck entstanden sei, dass die Kameraden der Feuerwehr den Einsatz nicht ernst genommen hätten: „Dem ist nicht so.“ Immer wieder werde die Feuerwehr zu problematischen Einsätzen gerufen, in denen Menschen nur noch tot geborgen werden können. Ein Scherz oder ein Lachen, so Klemkow, sei manchmal vielleicht auch ein Versuch, die Situation zu bewältigen. „Wenn wir das jedes Mal zu nah an uns heranlassen und jeden Toten mit nach Hause nehmen“, sagt Klemkow, „könnten wir unser Ehrenamt als Feuerwehrleute auf Dauer nicht ausüben.“

Die Hausbewohner verstehen die Argumentation. Nichtsdestotrotz zeigen sie sich betroffen und hätten sich für ihren verstorbenen Nachbarn im Angesicht des Todes mehr Ruhe und Respekt gewünscht. So fasste eine Bewohnerin des Hauses ihre Gefühle entsprechend zusammen: „Da ist ein alter Mann gestorben. Allein und unbemerkt.“