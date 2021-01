Schwedische Post: Greta Thunberg auf neuer Briefmarke abgebildet

Anzeige

Stockholm. Klimaaktivistin Greta Thunberg ist jetzt auch auf einer schwedischen Briefmarke zu sehen. Das teilte das staatliche Logistikunternehmen Postnord am Dienstag mit. Die junge Schwedin wird auf der Briefmarke mit wehendem Zopf und gelbem Regenmantel dargestellt, wie sie an einer Klippe steht und Schwalben in der Luft beobachtet.

In den Verkauf kommt die von Henning Trollbäck illustrierte Marke demnach am Donnerstag. Sie ist Teil eines Sets namens „Wertvolle Natur“, das sich mit der Umwelt und den Zielen des schwedischen Parlaments auseinandersetzt, die einzigartige Natur des Landes für künftige Generationen zu erhalten.