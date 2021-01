Grenzwetterlage in Deutschland: Im Norden schneit es, dem Süden droht Hochwasser

Anzeige

Der Blick in den Himmel hat vielerorts nichts Erhellendes. Grau, überwiegend stark bewölkt, und nur gebietsweise kommt im Laufe des heutigen Mittwochs (27. Januar) einmal die Sonne zum Vorschein. Von Westen her breiten sich neue Wolken aus, die für Schnee, stellenweise auch für Glätte sorgen. Am längsten trocken und freundlich bleibt es derweil noch im Osten, während später im Westen Tauwetter und Regen nachfolgen.

Im Südwesten besteht Hochwassergefahr

Keine guten Prognosen für all diejenigen, die auf der Straße unterwegs sind. Es kann rutschig werden! Derzeit befindet sich Deutschland in der sogenannten Grenzwetterlage, so der Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Nördlich davon schneit es, südlich davon kommt Regen herunter, es besteht Hochwassergefahr. Auf der einen Seite also Tauwetter bis in die Hochlagen, auf der anderen Seite ein eher winterliches Szenario mit teilweise starkem Schneefall. Die Grenze liegt etwa im südlichen Niedersachsen und Sachsen.

Nach Angaben von Wetterkontor erreichen die Temperaturen am heutigen Mittwoch Höchstwerte zwischen minus zwei und plus fünf Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, in Böen oft frischer, teilweise auch starker Wind aus Südwest bis Nordwest.

Am Donnerstag soll es milder werden

Ein Trost ist es immerhin, dass im Januar die Tage endlich wieder länger werden. Und auch die Wolken verziehen sich langsam, allerdings nicht dauerhaft. In der Nacht auf Donnerstag lockern sie im Nordwesten auf, später auch im Nordosten. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen bei plus drei bis minus fünf Grad.

Am Donnerstag soll es spürbar milder, dafür auch windiger werden. Graue Wolkenfelder bleiben uns allerdings erhalten und bringen zum Teil kräftigen Regen, Schneeregen oder in den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen Schnee. Es besteht im Übergangsbereich zur Kaltluft am gefrorenen Boden die Gefahr von Glatteis. Die Tauwettergrenze steigt ungefähr auf 1000 Meter, damit fließt auch reichlich Schmelzwasser den Berg herunter und sorgt im Südwesten für Hochwasser. Die Menschen im Nordosten haben die bessere Aussicht: Bei ihnen bleibt es freundlicher und trockener.

Kaltluft dringt am Wochenende bis zu den Alpen vor

Spätestens am Samstag soll die Kaltluft bis zu den Alpen vordringen, so Schmidt zum RND. Bis dahin sind es vielerorts keine allzu schönen Aussichten. Es bleibt unbeständig, doch wie heißt es so schön – das Wetter kann sich schnell ändern.