Grenzkontrollen zu Polen: Hälfte der Einkaufstouristen kehrt nach Belehrung um

Ahlbeck/Pomellen. Die Quarantänepflicht für Reisende bei der Rückkehr aus Polen - wie bei Einkaufsfahrten - scheint knapp vier Wochen nach ihrer Einführung noch wenig bekannt zu sein. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erklärte, sind am Montag - dem ersten Werktag nach dem Jahreswechsel - die Hälfte der an der Grenze kontrollierten Fahrzeugführer nach Belehrung wieder umgekehrt.

Insgesamt wurden von Ahlbeck bis Pomellen (Vorpommern-Greifswald) 30 Fahrzeuge kontrolliert, die nach Polen wollten. 15 Fahrer kehrten lieber wieder um. Bei der Einreise aus Polen seien 42 Fahrzeuge samt Insassen genauer unter die Lupe genommen worden - so viele wie an den drei Tagen vorher zusammen. Von ihnen verzichteten elf Autofahrer auf die Einreise nach Deutschland.

Intensive Grenzkontrollen

Mit der Quarantänepflicht will die Schweriner Landesregierung verhindern, dass das Coronavirus stärker ins Land getragen wird. Sie gilt seit 12. Dezember. Seitdem laufen intensive Grenzkontrollen von Landes- und Bundespolizei. Das hat nach Einschätzung von Experten auch zu einem Rückgang der Kriminalität im Nordosten geführt.

Anfang 2021 liegen die Reise-Zahlen aber noch deutlich unter den Dezemberwerten. Innerhalb der ersten Woche waren mehr als 5000 Fahrzeuge kontrolliert worden. Dabei waren allein die Daten von 160 Insassen an Gesundheitsämter weitergemeldet worden, die über eine Quarantäne entscheiden. Ausgenommen von der Quarantäne sind Durchreisende durch Mecklenburg-Vorpommern oder Pendler, die auf einer Seite wohnen und auf der anderen Seite arbeiten - darunter auch polnische Ärzte und Pfleger.