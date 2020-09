Greifswald: Klinik-Arzt mit Corona infiziert - Operationen ausgesetzt, Kontaktpersonen in Quarantäne

Anzeige

Greifswald. “Die Zeit von Corona ist eben noch nicht vorbei, wie manche behaupten.” Mit diesen Worten beschreibt Professor Klaus Hahnenkamp, Leiter des Krisenstabs der Universitätsmedizin Greifswald, den Zustand, der aktuell in dem Klinikum herrscht. Ein Arzt war positiv auf das Coronavirus getestet und anschließend umgehend in Quarantäne geschickt worden, wie die “Ostsee-Zeitung” am Mittwoch berichtete. Patienten, die vom infizierten Arzt behandelt wurden, seien isoliert und würden ebenfalls auf Corona getestet sowie auf Symptome untersucht werden.

Nach Informationen der “Ostsee-Zeitung” wurden darüber hinaus drei weitere Ärzte sowie mehrere Mitarbeiter aus dem Pflege- und Funktionsbereich in Quarantäne geschickt. Wer engen Kontakt zum Mediziner hatte, sei für mindestens sieben Tage vom Dienst entbunden. Die Personen würden getestet und untersucht.

Planbare Operationen werden eingeschränkt

Aus Datenschutzgründen machte das Krankenhaus keine Angaben zu Fachbereich, Geschlecht und Alter des infizierten Arztes. Auch der Betrieb der planbaren Operationen werde eingeschränkt und die betroffenen Patienten informiert. Notfälle werden nach Angaben des Klinikums dennoch jederzeit versorgt.

Wie sich der Arzt mit dem Coronavirus infiziert hat, ist bislang unklar. Fest steht, dass er sich nicht während eines Urlaubs mit dem Virus angesteckt hat. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt werde nun intensiv nach dem Übertragungsweg gesucht, hieß es weiter.

Es handelt sich bereits um dritten Corona-Fall von Mitarbeitern der Universitätsmedizin, aber um den ersten, der zu größeren Einschränkungen führt.