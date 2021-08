„Männerkeller“: Name von Greifswalder Bar löst Diskussionen aus

Anzeige

Greifswald. Eine neue Bar sorgt in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) für Diskussionen. Oder genauer gesagt, der Name der Lokalität „Männerkeller“. Die Bezeichnung sei chauvinistisch, so der Vorwurf. Bereits vor der Eröffnung habe es Proteste in sozialen Netzwerken gegeben, berichtet die „Ostsee-Zeitung”, die Bar sei sogar Ziel von Farb- und Graffiti-Attacken geworden. Der Zeitung erklärte Inhaber Maik Fritzke jetzt, wie es zu dem Namen gekommen ist.

Der Name sei erst in der Vorbereitung auf die Eröffnung der Bar entstanden. Das Interieur habe er gemeinsam mit Freunden und Bekannten größtenteils selbst gebaut, seine Helfer hätten „zu ihren Frauen dann immer scherzhaft gesagt, dass sie wieder in den Männerkeller gehen“. Irgendwann habe sich der Begriff etabliert, sodass er schließlich als offizieller Name übernommen wurde, sagte Fritzke der „Ostsee-Zeitung”.

Anders als es der Name vielleicht vermuten ließe, handele es sich auch um keine Bar, zu der nur Männer Zutritt hätten. „Wir hatten schon Frauen hier, die ihre Männer mitgenommen haben, weil sie neugierig waren, was wir genau anbieten”, sagte der 39-Jährige der Zeitung.