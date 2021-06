Greenpeace zieht Konsequenzen nach misslungener Protestaktion bei EM

Anzeige

Anzeige

München. Nach der missglückten Protestaktion von Greenpeace vor dem ersten EM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat die Umweltorganisation Konsequenzen gezogen. „Eine erste Konsequenz ist, dass Aktivisten und Aktivistinnen keine gefährlichen Flugdemonstrationen über Menschenansammlungen mehr durchführen“, sagte Greenpeace-Sprecher Gregor Kessler am Freitag. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.

Ein 38 Jahre alter Mann aus Pforzheim in Baden-Württemberg war kurz vor dem Anpfiff des Spiels zwischen Deutschland und Frankreich (0:1) am Dienstagabend auf dem Spielfeld notgelandet und hatte im Landeanflug zwei Männer verletzt, die ins Krankenhaus kamen. Beide hatten die Klinik bis Freitag wieder verlassen.

Die Polizei bestätigte außerdem, dass es einen Hinweis der Umweltorganisation auf die Aktion gegeben habe - allerdings erst, als der Pilot schon im Landeanflug gewesen sei. Eigentlich wollte Greenpeace mit der Aktion gegen Sponsor Volkswagen protestieren.

Anzeige

Seehofer: „Das war eine total idiotische Aktion“

Anzeige

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte die missglückte Protestaktion von Greenpeace am Freitag hart kritisiert. „Das war eine total idiotische Aktion, die durch nichts entschuldigt werden kann“, sagte der CSU-Politiker beim Abschluss der Innenministerkonferenz im badischen Rust. Greenpeace sei in der Pflicht, „klipp und klar zu sagen, dass solche oder ähnliche Aktionen künftig nicht mehr stattfinden“, sagte Seehofer, der bei dem EM-Spiel am Dienstagabend selbst im Stadion saß. „Wir sind haarscharf an einer Katastrophe vorbeigegangen.“ Man müsse sich in der Aufarbeitung damit beschäftigen, wie man künftig auf solche Ereignisse reagiert.