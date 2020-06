Grausige Entdeckung: Pathologe hortet Leichenteile in Fässern und Eimern

Mann in Internetcafe in Ingolstadt erschossen - Polizei nimmt Verdächtigen fest

In einem Internetcafe in Ingolstadt ist am Freitagabend ein Mann erschossen worden. Zeugen hatten gemeldet, Schüsse gehört zu haben. Noch in Tatortnähe konnten die Einsatzkräfte der Polizei einen Verdächtigen festnehmen.