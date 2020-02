Grausame Tierquälerei: Katze überlebt eine Woche lang mit einem Pfeil im Kopf

Anzeige

Es grenzt an ein Wunder: In den USA hat eine Katze eine Woche lang mit einem Pfeil im Kopf überlebt. Tierschützer machten den Fall jetzt öffentlich. Wer der grausame Tierquäler ist, der auf den Vierbeiner geschossen hat, ist unklar.

Vergangenen Freitag, am Valentinstag, erhielten Mitarbeiter des Tierheims “Animal Welfare of Arlington” (AWLA) einen Anruf aus einer Tierklinik in Virginia – dort war ein Kater eingeliefert worden, dem ein Pfeil in den Kopf geschossen worden war. Mitarbeiter der Klinik stellten fest, dass der Pfeil seit mindestens einer Woche im Kopf des Katers steckte, berichtet der Fernsehsender CNN.

Das Tierheim "Animal Welfare League of Arlington” nahm sich des orangefarbenen Tabby-Katers an. Während der Operation stellte sich heraus, dass der Pfeil wie durch ein Wunder keine wichtigen Organe und Arterien getroffen hatte – obwohl die Pfeilspitze durch den Kopf bis zum Schulterblatt im Körper des Vierbeiners steckte. Mehr als zwei Stunden dauerte es, den Fremdkörper zu entfernen. Außerdem wurden die Wunden des Katers genäht und er wurde kastriert.

“Wir nannten ihn Amor”

"Wir haben ihn Amor getauft, einerseits, weil er am Valentinstag gefunden wurde und auch, weil er unglaublich süß und liebevoll war – trotz solcher Schmerzen und Beschwerden”, teilte die Sprecherin des AWLA, Chelsea Jones, mit.

Kater Amor geht es inzwischen besser, aber er hat noch einen langen Weg vor sich. Die Infektion, die der Pfeil ausgelöst hat, war schwer, und der untergewichtige Vierbeiner wird mit zwei Antibiotika behandelt. Bisher kann das Tierheim noch nicht endgültig sagen, ob der kleine Kämpfer überleben wird. Das Tierheim benötigt außerdem mindestens 6500 Dollar für die Operation und die weitere Pflege der Tabby-Katze und startete einen Spendenaufruf.

In einem Video auf Facebook verriet Chelsea Jones, wie hoch die aktuelle Spendensumme ist, und gab ein Update darüber, wie es Amor geht.

