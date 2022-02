Neunjähriger spendet seine langen, blonden Haare für krebskranke Kinder

Anzeige

Anzeige

Göttingen. Vier Jahre lang hatte der neunjährige Matti Feldmann aus Niedersachsen seine Haare wachsen lassen, jetzt trennte sich der Junge von der langen, blonden Mähne. Aber nicht etwa, weil ihm die Frisur nicht mehr gefiel: Matti wollte seine Haare krebskranken Kindern spenden.

Eine Krebserkrankung hat der Junge aus Groß Schneen im Landkreis Göttingen selbst im engsten Umfeld erlebt: Seine Mutter Ilka Feldmann erhielt 2017 die Diagnose Brustkrebs, zu Hause sprachen sie darüber, dass eine Chemotherapie bedeuten könnte, alle Haare zu verlieren. „Ich habe eine Fernsehsendung gesehen, in der ein Mädchen seine Haare gespendet hat und weil ich mit vier Jahren mit Mama in die Klinik gefahren bin und da waren auch Kinder, die keine Haare hatten“, sagte Matti dem „Göttinger Tageblatt“ darüber, wie er auf die Idee kam, seine Haare zu spenden.

Matti findet seine neue Frisur „cool“

Anzeige

Der Entschluss war gefasst: Vier Jahre lang lies der Junge seine dicken, blonden Haare immer weiter wachsen, sie reichten am Ende fast bis zu Hüfte. Bis dann am Freitag eine Frisörin in Hann. Münden das Haar zu drei Zöpfen flocht und die Schere ansetzte. „Schnipp, schnapp, da ist er ab“, sagte Ilka Feldmann, als der letzte Zopf fiel.

Anzeige

Die Frisörin schickt Mattis Haare jetzt an eine Zweithaarmanufaktur im nordrhein-westfälischen Velen-Ramsdorf. Das Unternehmen kooperiert mit der Deutschen Krebshilfe und ermöglicht es, dass Kinder bis 16 Jahre zuzahlungsfrei Echthaarperücken erhalten.