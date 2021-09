Explosion in Göteborg: Bombendrohung gegen Medizinzentrum

Anzeige

Nur zwei Tage nach der Bombenexplosion in einem Wohnhaus im schwedischen Göteborg gibt es offenbar eine erneute Bedrohungslage. Wie auf Aufnahmen von „Aftonbladet“ und „Expressen“ zu sehen ist, gab es zeitgleich zwei Einsätze. Während die Polizei eine Anschrift durchsuchte, die mit dem Gesuchten in Verbindung stehen soll, ging in einem medizinischen Zentrum in der Stadt eine Bombendrohung ein.

Nationales Bombenentschärfungskommando ist in Göteborg im Einsatz

Ein Arzt in dem Gesundheitszentrum im Stadtteil Olivedal hatte die Einsatzkräfte gerufen, nachdem ein Mann dort Angestellte bedroht und gedroht haben soll, eine Bombe explodieren zu lassen. Nach Informationen der Zeitung „Göteborg-Tidningen“ handele es sich um den Mann, der im Zuge der Explosion von Dienstag gesucht wird. Die Polizei hat das allerdings noch nicht bestätigt. Polizeisprecherin Anna Göransson sagte der Zeitung „Göteborg Posten“, es sei zu früh, um über Verbindungen zu sprechen. Die Einsatzkräfte würden das jedoch einbeziehen. „Wir sammeln derzeit alle Informationen“, sagte Polizeisprecher Hans-Jörgen Ostler dem Fernsehsender SVT.

Dutzende Einsatzkräfte sind am Mittag vor Ort, unter anderem das nationale Bombenentschärfungskommando. Die Polizei sprach gegenüber schwedischen Medien von einer Explosionsgefahr. Das Gesundheitszentrum sowie eine direkt danebenliegende Grundschule wurden bereits evakuiert. Eine benachbarte Seniorenwohnanlage ist in Alarmbereitschaft, hat aber noch nicht mit der Evakuierung begonnen.

Bei der Explosion in einem Wohnhaus am Dienstagmorgen wurden 16 Personen verletzt, darunter vier schwer. © Quelle: Bjorn Larsson Rosvall/TT News Ag

Explosion in Göteborg: Wohnung des Tatverdächtigen sollte wohl zwangsgeräumt werden

In Göteborg war es am frühen Dienstagmorgen zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus gekommen, 16 Personen wurden verletzt, davon vier schwer. 140 Wohnungen wurden zerstört oder beschädigt. Die Polizei verdächtigt einen 55 Jahre alten Mann, die Bombe gezündet zu haben. Der Mann habe mit seiner Mutter in dem Haus im Stadtteil Annedal gewohnt, die gemeinsame Wohnung hätte allerdings am Dienstag, dem Tag der Explosion, zwangsgeräumt werden sollen. Gegen den Mann liefen bereits vor der Detonation mehrere Strafverfahren, unter anderem soll er den Eigentümer des Wohnhauses belästigt haben.

Am Donnerstag durchsuchte die Polizei eine Anschrift im Stadtteil Annedal, die mit dem Gesuchten in Verbindung stehe. Was die Beamten genau suchten, blieb zunächst unklar. Laut verschiedenen Medienberichten hatte der Tatverdächtige aber mit weiteren Bombenanschlägen gedroht.