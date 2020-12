„Glühwein to go“: Das ist in Deutschlands Städten erlaubt und verboten

Anzeige

Die Corona-Pandemie setzt der Gastronomie auch zur Adventszeit zu. Um wenigstens einen Teil der Einnahmen des Weihnachtsgeschäfts zu retten, bieten viele Bars „Glühwein to go“ an. Prominenten Politiker üben an dem Modell erhebliche Kritik und warnen vor einem neuen Infektionsherd. „Glühweinstände unterlaufen unsere Kontaktbeschränkungen. Das kostet zum Schluss Neuinfizierte und Tote”, schrieb beispielsweise SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach auf Twitter. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnte zu mehr Solidarität.

Ein Überblick, wie die Städte den freien Verkauf des alkoholhaltigen Heißgetränks in der Weihnachtszeit handhaben.

Berlin: In Berlin nennen die Medien einige Straßen schon „Glühwein-Strich“. Die Ordnungsbehörden wollen nun vermehrt gegen zu viel Rummel vorgehen. Ein Verbot gibt es aber noch nicht.

Hamburg: In Teilen des Hamburger Schanzenviertels, Ottensens und Winterhudes darf künftig schon am Nachmittag kein „Glühwein to go“ mehr ausgeschenkt werden. Die Regelung trete am Dienstag in Kraft und gelte zunächst bis zum 5. Januar täglich zwischen 16.00 und 22.00 Uhr. In den betroffenen Bereichen besteht größtenteils bereits ab 22.00 Uhr ein generelles Verbot des Außerhausverkaufs von Alkohol. Dort sei es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Menschenansammlungen aufgrund des Außerhausverkaufs von alkoholischen Heißgetränken gekommen, hieß es.

Köln: In der Millionenstadt in Nordrhein-Westfalen gilt von 22.00 bis 6.00 Uhr ein Konsumverbot für Alkohol im öffentlichen Raum. Auch der Verkauf ist in dieser Zeit untersagt. Die Einhaltung der Regeln liege im Interesse aller, deswegen wolle die Stadt nicht zu jeder Zeit überall sein, sondern setze auf die Einsichtsfähigkeit der Bürger und auch auf die Verantwortung der Glühweinstand-Betreiber, sagte ein Stadtsprecher. Er sagte aber auch, dass es weitere Sanktionen geben könne.

Leipzig: In einer neuen Allgemeinverfügung, die vom 3. bis 28. Dezember gilt, ist der Verkauf von Glühwein und weiteren alkoholischen Heißgetränken im gesamten Stadtgebiet rund um die Uhr untersagt. Zudem dürfen alle übrigen alkoholischen Getränke zwischen 22 und 6 Uhr nicht verkauft werden, wie die “Leipziger Volkszeitung” berichtet.

Lünebürg: Die Hansestadt beschloss am Montag zusammen mit dem Landkreis, nun auch Gastronomen und Händlern das Außer-Haus-Angebot für alkoholische Getränke zu verbieten. Der Verkauf des beliebten Wintergetränks zog besonders am Samstag zu viele Kunden an, es bildeten sich Grüppchen. Am Gassenzauber mit den kleinen Weihnachtsinseln und 22 Buden will man festhalten, allerdings mit Korrekturen wie größeren Verweilzonen zum Sitzen und weniger Ständen am Wochenende.

Stuttgart: In Baden-Württemberg will Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) den Alkoholausschank im Freien verbieten. Das wolle er dem Kabinett vorschlagen, sagte er am Montag im Radioprogramm „SWR Aktuell“. „Wir haben jetzt gerade am Wochenende in den großen Innenstädten gesehen, dass im Prinzip die Weihnachtsmärkte über die Hintertür kommen, dass wir Riesenschlangen an Glühweinständen hatten.“