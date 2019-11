Glücksatlas 2019: Deutsche so zufrieden wie nie zuvor

Anzeige

Berlin. So zufrieden waren die Deutschen offenbar noch nie: Die Lebenszufriedenheit ist so hoch wie noch nie. Auch das ostdeutsche Glück macht einen Sprung auf ein Allzeithoch. Mit 7 von 10 möglichen Punkten erreichen die neuen Bundesländer höchsten Wert seit dem Mauerfall vor 30 Jahren, heißt es im neuen Glücksatlas, dessen neunte Ausgabe am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.

Die Befragten bewerteten ihre Zufriedenheit bundesweit im Schnitt mit 7,14 Punkten - und damit etwas mehr als im Vorjahr (7,05), schreiben die Autoren um den Professor für Finanzwirtschaft Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg. Sie haben den Glücksatlas im Auftrag der Deutschen Post erstellt. Die Ost-Werte liegen demnach noch 0,17 Punkte hinter denen des Westens.

Die zufriedensten Deutschen Leben in Schleswig-Holstein

Die Gesamt-Entwicklung sei etwa der niedrigen Arbeitslosenrate, guten Lohnabschlüssen und der soliden Gesundheit der Bevölkerung geschuldet, hieß es. Im Vergleich der deutschen Regionen sind Tabellenführer und -schlusslicht gegenüber 2018 unverändert: Die zufriedensten Menschen sieht der Glücksatlas in Schleswig-Holstein (7,44 Punkte), die unglücklichsten in Brandenburg (6,76).

Für den Report wurden Daten einer großen Langzeitstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und aktuelle eigene Erhebungen mit insgesamt mehreren Tausend Befragten ausgewertet.

RND/dpa