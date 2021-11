Er flog mit William Shatner ins All: US-Unternehmer stirbt bei Flugzeugabsturz

Anzeige

Der US-Unternehmer Glen M. de Vries (49) ist bei einem Flugzeugabsturz im US-Staat New Jersey ums Leben gekommen, wie US-Medien berichten. Erst vor wenigen Wochen hatte der 49-Jährige internationale Bekanntheit erlangt: de Vries war zusammen mit dem Schauspieler William Shatner („Star Trek“) ins All geflogen.

„Wir sind tief betroffen vom plötzlichen Tod von Glen de Vries. Er hat so viel Lebensfreude und Energie zum Team von Blue Origin und seinen Crewmitgliedern gebracht“, teilte das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos am Freitag mit. Seine Leidenschaft für die Luftfahrt, seine karitative Arbeit und sein Engagement würden noch lange Erinnerung bleiben.

Glen M. de Vries war an Bord eines Kleinflugzeuges, das am Donnerstagnachmittag in New Jersey in Sussex County abstürzte. An Bord befand sich neben ihm auch ein 54 Jahre alter Mann, der ebenfalls ums Leben kam.

Glen de Vries war am 13. Oktober zusammen mit „Star Trek“-Ikone William Shatner, dem früheren Nasa-Ingenieur Chris Boshuizen und der stellvertretenden Chefin von Blue Origin, Audrey Powers, in einer Raumkapsel ins All geflogen.