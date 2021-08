Gleitschirmpilot stürzt in Bayern ab und stirbt

Anzeige

Unterwössen. Ein Mann ist in Bayern mit seinem Gleitschirm abgestürzt und gestorben. Der Schirm klappte nach einem reibungslosen Start während des Fluges plötzlich zusammen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Der 61-Jährige stürzte aus etwa 30 Metern Höhe auf eine Wiese und verletzte sich tödlich. Die Bergwacht barg den Toten mit einem Hubschrauber.

Der Mann war am Donnerstag am Balsberg in Unterwössen gestartet und Flugschüler der dortigen Flugschule. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.