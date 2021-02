Glatteis-Warnungen für Deutschland: Hier müssen Sie besonders aufpassen

Anzeige

Nach viel Sonne und kühlen Temperaturen am Wochenende kommt ab Montag feuchtere und mildere Luft nach Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis durch gefrierenden Regen zum Wochenbeginn. Davon betroffen sei am Montag zunächst der Westen der Bundesrepublik, am Nachmittag weite sich die Gefahrenzone nach Süden und Osten aus. „Behinderungen im Verkehr sind damit zu Wochenbeginn wahrscheinlich“, teilte der DWD mit. Die Glatteisgefahr besteht auch am Dienstag und Mittwoch noch.

Ein Überblick über die Bundesländer:

Rheinland-Pfalz und Saarland: Regen, Wolken und Glätte

Nach viel Sonne am Wochenende müssen sich die Rheinland-Pfälzer und Saarländer die nächsten Tage auf mehr Wolken und Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, startet die Woche vor allem im Norden der Region mit Niederschlag. Da dieser meist gefrierend fällt, warnten die Meteorologen vor Glatteis. Die Temperaturen sollen höchstens zwischen null Grad im Westerwald und bis zu fünf Grad im Saarland erreichen.

Auch in der Nacht zu Dienstag hält die Glättegefahr laut Vorhersage an. Der Tag beginnt demnach stark bewölkt, in seinem Verlauf lockert der Himmel aber voraussichtlich vor allem im Nordosten auf. Es werde weitgehend trocken bleiben - bei sechs Grad im Westerwald und elf Grad an Mittelrhein und Saar.

Hessen: Gefrierender Regen und Glatteis mit Unwetterpotenzial

Die neue Woche in Hessen beginnt mit Niederschlägen und Glatteisgefahr, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Teils sei mit Glätte durch vorhandenen Schnee oder überfrierende Nässe zu rechnen. Ab Montagmittag erwarteten die Meteorologen Schnee, später auch gefrierenden Regen und Glatteis mit Unwetterpotenzial. Die Temperaturen liegen zwischen plus zwei Grad und minus ein Grad. Im Bergland sind teils stürmische Böen möglich.

Auch in der Nacht zu Dienstag soll es verbreitet glatt werden. Den Meteorologen zufolge gibt es tagsüber zunächst noch etwas Regen im Nordosten, im Tagesverlauf soll es trocken bleiben. Die Kälte schwindet dann zunehmend in Hessen: Die Höchstwerte liegen am Dienstag zwischen 6 und 9 Grad.

Bayern: Nach Regenfällen in Unterfranken kommt Glätte

Für Montag warnte der DWD nach Regenfällen in Unterfranken vor gefrorenen Böden und Glatteis. „Es ist mit zum Teil erheblichen Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen“, hieß es in der Mitteilung.

Sachsen-Anhalt: Klassische Glatteis-Konstellation

Die extreme Kälte in Sachsen-Anhalt ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zunächst vorbei. Über den Westen Deutschlands ziehe ab Montag feuchtere und deutlich mildere Luft ein, die auf kalte Luft über Mitteleuropa treffe, hieß es. Das sei die klassische Konstellation für Glatteis durch gefrierenden Regen, so die Meteorologen. Behinderungen im Verkehr seien damit zu Wochenbeginn wahrscheinlich. Im Verlauf der Woche sollen die Temperaturen dann tagsüber deutlich über null Grad steigen.

Thüringen: Menschen müssen sich auf Straßenglätte einstellen

Am Montag droht in Thüringen Glatteisgefahr. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes müssen sich die Menschen in mehreren Regionen am Montag auf extreme Straßenglätte einstellen. Nach den frostigen Temperaturen und dem vielen Schnee der vergangenen Tage stehe ein Wetterwechsel bevor, teilte der DWD am Sonntag mit. Im Laufe des Montags würden aus dem Westen Niederschläge aufziehen. Diese würden anfangs noch mitunter als Schnee fallen, gingen aber rasch in Regen über, der auf gefrorenen Boden falle. Es könnte örtlich zu erheblichen Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr kommen.

Glatteisgefahr bestehe in den Kreisen Eichsfeld, Gotha, Nordhausen, Schmalkalden-Meiningen, Kyffhäuser, Unstrut-Hainich sowie der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis.

NRW: Schulen und Kitas am Montag wegen Glätte zum Teil geschlossen

Nach Tagen mit eisiger Kälte steht Nordrhein-Westfalen vor einem Wochenbeginn mit glatten Straßen. Etwa zwischen sechs und sieben Uhr am Montagmorgen werde von Westen Regen einsetzen, der auf durchgefrorenen Böden zu Glatteis gefrieren könne, sagte der Meteorologe vom Dienst des Deutschen Wetterdienstes in Essen, „der Berufsverkehr wird am meisten betroffen sein“. Am späten Vormittag bis Mittag werde auch Ostwestfalen Niederschlag haben.

Für den Tagesverlauf sagte der Wetterdienst von Westen her „zögerliche Milderung und nachlassende Glatteisgefahr“ vorher. Ein Tiefausläufer mit milderer Luft zieht von Westen her nach NRW. Wegen der Glatteisgefahr schloss die Stadt Münster kurzfristig für Rosenmontag die städtischen Schulen und Kitas auch für die Notbetreuung. Die zu erwartende Kombination aus einsetzendem Regen und Bodenfrost könne zu großflächigen und tückischen Glatteisflächen auf Wegen zu Kitas und Schulen sowie auf den Geländen der Einrichtungen führen, erklärte die Stadt am Sonntag.

Berlin und Brandenburg: Glatteis für Dienstag angesagt

Nach einem frostigen Wochenstart verwandelt sich der Schnee in Berlin und Brandenburg am Dienstag zu Regen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte, ist am Montagvormittag bei Temperaturen von bis zu minus zwanzig Grad im Süden Brandenburgs noch mit strengem Frost zu rechnen. Im Laufe des Tages könne es von der Prignitz bis zur Elster schneien. Örtlich kann es zu Glätte kommen. Gegen Abend breiten sich Schnee und Glätte bis zur Oder aus.

Am Dienstagvormittag verwandelt sich der Schnee bei Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad dann in Regen. Örtlich kommt es den Meteorologen des DWD zufolge zu Glatteis. Am Nachmittag lockert der Himmel über Berlin und Brandenburg laut Vorhersage zwar nur selten auf, es bleibt jedoch trocken. Auch am Mittwoch soll es bewölkt und trocken sein. Die Temperaturen steigen dann bis auf acht Grad.

Niedersachsen und Bremen: Regionalverkehr stark eingeschränkt

Aufgrund von Glatteis und strengem Frost ist der Regionalverkehr in Niedersachsen und Bremen stark eingeschränkt. An vielen Orten kann es am Montag zu Verspätungen und Ausfällen kommen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Am frühen Montagmorgen entfallen Züge zwischen Braunschweig und Schöppenstedt, Braunschweig und Herzberg, Göttingen und Einbeck-Mitte sowie zwischen Northeim und Nordhausen. Durch gesperrte Bahnsteige könne es außerdem dazu kommen, dass es keinen Halt gibt, etwa bei der S3 von Hannover in Fahrtrichtung Hildesheim. S-Bahnen zwischen Celle und Hannover Hauptbahnhof sowie die Expresslinie von Seelze nach Hameln fahren bis zum Tagesende nicht. Die anderen Einschränkungen sollen im Laufe des Tages schrittweise aufgehoben werden.

Verspätungen auch im Fernverkehr

Der Fernverkehr hingegen sei weniger eingeschränkt. Jedoch müsse weiterhin mit witterungsbedingten Verspätungen und Ausfällen im Laufe des Montags gerechnet werden. Auf der Strecke zwischen Kiel/Hamburg und Schweiz sowie Hamburg/Bremen und München verspäten sich Züge - sie werden zwischen Hannover und Göttingen umgeleitet. Bahnen von Stralsund über Hamburg nach Karlsruhe entfallen zwischen Hamburg und Karlsruhe. Auch Züge zwischen Berlin und Frankfurt, die über Braunschweig fahren, entfallen.