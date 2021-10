Eigene Untersuchung abgeschlossen: Westin Hotel sieht nach Vorwürfen von Gil Ofarim keinen Handlungsbedarf

Anzeige

Leipzig. Der Sänger Gil Ofarim wirft einem Mitarbeiter des Leipziger Westin Hotels vor ihn am Abend des 4. Oktobers in der Hotellobby antisemitisch beleidigt zu haben. Der Mann solle ihn aufgefordert haben „sein Stern“ einzupacken – laut des Musikers sei damit ein Davidsternanhänger an einer Kette gewesen sein.

Das Hotelmanagement hat nach der Äußerung Ofarims eine interne Untersuchung durch eine Anwaltskanzlei angekündigt. Die Ermittlungsergebnisse liegen nun laut einer Pressmitteilung vor.

Auf Grundlage der Ergebnisse habe das Management entschieden keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen gegen den beschuldigten Mitarbeiter zu ergreifen, da keine objektivierbaren Anhaltspunkte für den Vorfall vorliegen würden.

Anwaltsteam überprüft Zeugenaussagen und Videos

Für den Untersuchungsbericht, der 118 Seiten umfasst, hatten die Anwältinnen und Anwälte Zugang zu den Zeugenaussagen sowie zu den Videoaufzeichnungen aus dem Hotel. Ebenfalls seien Check-in-Daten, E-Mails und Telefonanrufe zum Zeitpunkt des Vorfalls ausgewertet worden.

Der Mitarbeiter, der nach den Vorwürfen beurlaubt wurde, kehrt nun wieder zum Westin Hotel zurück. Aufgrund der massiven Anfeindungen, die der Mitarbeiter laut Hotel in den vergangenen Wochen erfahren hat, übernimmt er aber seine Aufgaben bisher nicht in vollem Umfang.