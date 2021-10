Eigene Untersuchung abgeschlossen: Westin Hotel sieht nach Vorwürfen von Gil Ofarim keinen Handlungsbedarf

Anzeige

Anzeige

Leipzig. Der Sänger Gil Ofarim wirft einem Mitarbeiter des Leipziger Westin Hotels vor ihn am Abend des 4. Oktobers in der Hotellobby antisemitisch beleidigt zu haben. Der Mann solle ihn aufgefordert haben „sein Stern“ einzupacken – laut des Musikers sei damit ein Davidsternanhänger an einer Kette gewesen sein.

Das Hotelmanagement hat nach der Äußerung Ofarims eine interne Untersuchung durch eine Anwaltskanzlei angekündigt. Die Ermittlungsergebnisse liegen nun laut einer Pressmitteilung vor.

Auf Grundlage der Ergebnisse habe das Management entschieden keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen gegen den beschuldigten Mitarbeiter zu ergreifen, da keine objektivierbaren Anhaltspunkte für den Vorfall vorliegen würden.

Anzeige

Anwaltsteam überprüft Zeugenaussagen und Videos

Anzeige

Für den Untersuchungsbericht, der 118 Seiten umfasst, hatten die Anwältinnen und Anwälte Zugang zu den Zeugenaussagen sowie zu den Videoaufzeichnungen aus dem Hotel. Ebenfalls seien Check-in-Daten, E-Mails und Telefonanrufe zum Zeitpunkt des Vorfalls ausgewertet worden. Die Kanzlei habe laut der Mitteilung alle Gäste und Mitarbeitenden identifiziert, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls ebenfalls in der Rezeption befanden.

Der Mitarbeiter, der nach den Vorwürfen beurlaubt wurde, kehrt nun wieder zum Westin Hotel zurück. Aufgrund der massiven Anfeindungen, die der Mitarbeiter laut Hotel in den vergangenen Wochen erfahren hat, übernimmt er aber seine Aufgaben bisher nicht in vollem Umfang.

Anzeige

Ofarim bleibt dabei: „Habe meine Kette angehabt“

In der vergangenen Woche berichteten die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) und die „Bild“ über Videoaufzeichnungen des Hotels, auf dem eine Kette mit Davidstern-Anhänger nicht deutlich zu erkennen war. Ofarim verteidigte sich gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Ich habe meine Kette angehabt – wie immer. Ich trage sie auch in den sozialen Netzwerken oder bei Auftritten, deshalb wurde ich angefeindet.“

Das Jüdische Forum für Demokratie (JFDA) meldete sich daraufhin zu Wort: „Zahlreiche Opfer von Antisemitismus stehen oftmals alleine: Daher gilt unser Grundsatz, den Opfern erst mal parteilich zur Seite zu stehen“, heißt es in dem Statement des JFDA. „Auch ein möglicherweise negativer Fall wie der vorliegende, wird uns nicht von unserem Kurs abbringen, immer wieder unsere Solidarität auszudrücken und Betroffenen von Antisemitismus unsere unverzügliche Unterstützung und Hilfe anzubieten.“