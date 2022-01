Nach Verurteilung: Ghislaine Maxwell will neues Verfahren beantragen

Anzeige

New York. Die wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch schuldig gesprochene Ghislaine Maxwell will ihr Verfahren neu aufrollen lassen. Einer der Geschworenen in ihrem Prozess sei selbst Opfer sexuellen Missbrauchs gewesen, argumentierten ihre Verteidiger in einem Brief an US-Bezirksrichterin Alison Nathan am Mittwoch. Auf Grundlage dieser Informationen solle das Gericht ein neues Verfahren ohne Beweisaufnahme anordnen, teilten sie mit.

Geschworenen sollen neu geprüft werden

„Frau Maxwell beabsichtigt, ein neues Verfahren zu beantragen“, schrieben die Anwälte Jeffrey Pagliuca und Laura Menninger. Sollte eine Anhörung erforderlich sein, müssten alle Geschworenen, die an dem Schuldspruch beteiligt gewesen seien, erneut geprüft werden, um ihr Verhalten zu bewerten. In ihrem eigenen Schreiben an Nathan erklärte sogar die Staatsanwaltschaft, dass die Informationen die Aufmerksamkeit des Gerichts verdienten.

In Interviews, die am Dienstag und Mittwoch von den britischen Zeitungen „The Independent“ und „Daily Mail“ veröffentlicht wurden, beschrieb ein Geschworener, wie er den anderen Mitgliedern der Jury in Maxwells Prozess erzählte, dass er als Kind sexuell missbraucht worden sei. Er sagte, er habe die anderen Geschworenen davon überzeugt, dass die lückenhafte Erinnerung eines Opfers an sexuellen Missbrauch nicht bedeute, dass nichts passiert sei.

Maxwell droht eine jahrzehntelange Haftstrafe, weil sie nach dem Urteil des Gerichts ihrem Freund Jeffrey Epstein minderjährige Mädchen zuführte. Ein Datum für die Verkündung des Strafmaßes wurde noch nicht bekanntgegeben. Epstein nahm sich 2019 in der Haft das Leben, während er auf seinen Prozess wartete.