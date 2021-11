Ghislaine Maxwell: Wer ist die Epstein-Vertraute, die jetzt vor Gericht steht?

Anzeige

New York. Knapp eineinhalb Jahre nach ihrer Verhaftung beginnt am Montag der mit Spannung erwartete Prozess gegen die mutmaßliche Sexualstraftäterin Ghislaine Maxwell in New York. Bei dem Verfahren gegen die Ex-Partnerin des gestorbenen Multimillionärs Jeffrey Epstein will die Staatsanwaltschaft die Jury davon überzeugen, dass Maxwell eine zentrale Rolle beim Missbrauch von Minderjährigen gespielt habe.

In der Anklageschrift heißt es, die 59-Jährige habe den Missbrauch durch Epstein erleichtert, „indem sie mit Opfern über sexuelle Themen sprach, sie ermutigte, Epstein zu massieren, und sich vor einem Opfer auszog“. Sie sei zudem bei „bestimmten sexuellen Begegnungen zwischen minderjährigen Opfern und Epstein anwesend“ gewesen. Maxwell bestreitet illegales Handeln. Ihre Verteidigung dürfte versuchen, ihre Mandantin von Epstein zu distanzieren.

Maxwell auf Foto mit Prinz Andrew zu sehen

Doch wer ist die Frau, der vorgeworfen wird, Mädchen für den bestens vernetzten Multimillionär Epstein rekrutiert zu haben? Wer ist Ghislaine Maxwell? Ein Bild von ihr kennen viele, ohne es bewusst mit ihr in Verbindung zu bringen. Im Vordergrund stehen Prinz Andrew und Virginia Guiffre, die dem Adeligen vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Dieses Bild beweist, dass sich die beiden entgegen der ursprünglichen Aussagen des Prinzen doch gekannt haben. Und im Hintergrund? Da lehnt Ghislaine Maxwell entspannt im Türrahmen und lächelt über die beiden hinweg in die Kamera.

Maxwell ist die 1961 geborene jüngste Tochter der französischen Holocaust­forscherin Elisabeth Maxwell und des aus Tschechien stammenden Medienmoguls Robert Maxwell. Sie wuchs in der Nähe von Oxford in einem Herrenhaus mit 53 Zimmern auf, besuchte Mädcheninternate und wurde schließlich in den 1980er-Jahren zu einer schillernden Figur der Londoner Szene – sie gründete einen Frauenclub, benannt nach dem berühmten Londoner Kit Kat Club.

In dieser Zeichnung des Gerichtssaals betritt Ghislaine Maxwell den Gerichtssaal in Begleitung von US-Marshalls zu Beginn ihres Prozesses. Knapp eineinhalb Jahre nach ihrer Verhaftung beginnt am Montag, 29. November 2021, der mit Spannung erwartete Prozess gegen die mutmaßliche Sexualstraftäterin Maxwell in New York. Bei dem Verfahren gegen die Ex-Partnerin von Epstein will die Staatsanwaltschaft die Jury davon überzeugen, dass Maxwell eine zentrale Rolle beim Missbrauch von Minderjährigen gespielt habe. © Quelle: Elizabeth Williams/AP/dpa

Ghislaine gilt als Liebling von Vater Robert Maxwell

Ghislaine gilt unter den neun Geschwistern als Liebling des Vaters. 1986 wurde das nach ihr benannte Schiff „Lady Ghislaine“ getauft, eine Millionenjacht, auf der ihr Vater in den Folgejahren viel Zeit verbringt – bis zu seinem Tod. 1991 wurde sein Körper im Wasser treibend in der Nähe des Schiffs vor Teneriffa gefunden. Die Behörden gingen von Suizid aus. Seine Tochter glaubt nicht daran: Sie ist überzeugt, dass er ermordet wurde, wie sie immer wieder sagte. Kurze Zeit nach dem Tod wurde bekannt, dass Robert Maxwell Geld aus der Pensionskasse seiner Mirror Group gestohlen haben soll. Zwei Brüder von Ghislaine Maxwell mussten sich im Zuge der Aufdeckung des Skandals vor Gericht verantworten und wurden wegen Betruges verurteilt. Sie selbst siedelte bereits im selben Jahr in die USA über.

In New York bezog sie die Wohnung eines Freundes mit Blick über den Central Park. Wann Maxwell Jeffrey Epstein kennengelernt hat, ist nicht gänzlich geklärt – in manchen Berichten ist von einer Party die Rede, in anderen soll Robert Maxwell die beiden bereits in den 1980er-Jahren einander vorgestellt haben. Bis Mitte der 1990er-Jahre waren Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein ein Paar, später sprach er in einem Text in der „Vanity Fair“ von ihr als seiner „besten Freundin“.

Zwischen High Society und Prostitutionsring

Doch fest steht: An der Seite von Epstein stieg Maxwell zu einer festen Größe der US-amerikanischen High Society auf. Laut dem Sender CNN war Maxwell Gast auf der Hochzeit von Chelsea Clinton, traf sich mit Donald Trump und seiner damaligen Freundin Melania.

Vor Gericht werden nun Fälle verhandelt, die zwischen 1994 und 2004 stattgefunden haben sollen. Die Anklage beschreibt Maxwell als Zentrum des Prostitutionsrings. Sie soll bereitwillig Opfer für Epstein rekrutiert haben. Für ihre sechs Anklagepunkte haben die Ankläger vier Schlüsselzeuginnen. Die mutmaßlichen Verbrechen an den damaligen Teenagern ab 14 Jahren fanden demnach in den Jahren von 1994 bis 2004 in Epsteins Anwesen in New York, Palm Beach, Santa Fe und London statt. Schätzungen zufolge könnte das Verfahren bis in den Januar reichen. Das Umfeld Epsteins beschrieb ihre Rolle in seinem Leben als eine Mischung aus Angestellter, bester Freundin und rechter Hand.

Maxwell drohen 70 Jahre Haft

Zu einem Prozess gegen den bestens vernetzten Multimillionär – und Bekannten unter anderem von Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates oder dem britischen Prinzen Andrew – kam es nie, weil Epstein 2019 tot in seiner Gefängniszelle gefunden wurde. Gerichtsmediziner kamen zu dem Schluss, dass er Suizid begangen hatte.

Sechs Wochen lang wird Maxwell nun vor Gericht stehen – im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu 70 Jahre Haft.