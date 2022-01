Ghislaine Maxwell: Strafmaß für Epstein-Vertraute soll am 28. Juni mitgeteilt werden

Anzeige

New York. Das Strafmaß gegen die wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch durch Jeffrey Epstein verurteilte Britin Ghislaine Maxwell soll am 28. Juni bekanntgegeben werden. Die Staatsanwaltschaft hatte Maxwell zur Last gelegt, von 1994 bis 2004 Mädchen im Teenager-Alter beschaffen zu haben, damit Epstein sie missbrauchen konnte.

Derzeit versucht die Verteidigung, einen neuen Prozess gegen Maxwell zu erreichen. Anlass sind öffentliche Äußerungen eines Jury-Mitglieds nach dem abgeschlossenen Prozess gegen Maxwell, wonach er als Kind sexuell missbraucht worden sei. Der Mann sagte gegenüber Medien, er habe seine Erkenntnisse über das Thema sexueller Missbrauch eingesetzt, um andere Jury-Mitglieder dazu zu bringen, Maxwell für schuldig zu erklären.