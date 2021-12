Opfer zum Schuldspruch von Ghislaine Maxwell: „Ein weiterer Schritt in Richtung Gerechtigkeit“

Anzeige

New York. Schuldig in fünf von sechs Anklagepunkten: Die Britin Ghislaine Maxwell (60) ist wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch durch den Finanzier Jeffrey Epstein verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen Maxwell am Mittwoch in fünf von sechs Anklagepunkten schuldig.

Maxwell wurde zur Last gelegt, Mädchen im Teenageralter beschafft zu haben, damit Epstein diese missbrauchen konnte. Im Prozess gegen Maxwell hatten vier Frauen angegeben, dass sie in den 1990er- und 2000er-Jahren in Anwesen von Epstein in Florida, New York und New Mexico im Teenageralter missbraucht worden seien.

Opfer Virginia Giuffre: „Werde diesen Tag immer in Erinnerung behalten“

Ein Opfer des Missbrauchskomplexes um Jeffrey Epstein ist Virginia Giuffre. Sie äußerte sich nach dem Schuldspruch auf Twitter: „Meine Seele sehnte sich jahrelang nach Gerechtigkeit und heute hat mir die Jury genau das gegeben. Ich werde diesen Tag immer in Erinnerung behalten.“

Weiter schreibt sie: „Nachdem ich mit den Schrecken von Maxwells Missbrauch gelebt habe, gilt mein Herz den vielen anderen Mädchen und jungen Frauen, die unter ihren Händen gelitten und deren Leben sie zerstört hat.“

Sie hoffe, dass der Schuldspruch nicht das Ende sei, sondern ein weiterer Schritt in Richtung Gerechtigkeit. „Maxwell handelte nicht allein. Andere müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe Vertrauen, dass sie es werden“, führt Giuffre aus. Damit spielt sie unter anderem auf Prinz Andrew an. Giuffre wirft dem britischen Royal vor, sie 2001 in London mehrfach missbraucht zu haben, als sie 17 Jahre alt war.

Opfer Annie Farmer: „Ich bin so erleichtert und dankbar“

Ein weiteres Opfer von Maxwell ist Annie Farmer. Auch sie trat als Klagezeugin im Prozess auf. In einem Statement heißt es: „Ich bin so erleichtert und dankbar, dass die Jury das Muster des räuberischen Verhaltens, das Maxwell jahrelang verfolgte, erkannt und sie dieser Verbrechen für schuldig befunden hat.“ Sie hoffe, dass das Urteil allen Trost spende und zeige, dass niemand über dem Gesetz stehe. „Selbst diejenigen mit großer Macht und Privilegien werden zur Rechenschaft gezogen, wenn sie junge Menschen sexuell missbrauchen und ausbeuten.“

Opferanwälte froh über Schuldspruch

Der Rechtsanwalt Robert Glassmann hat ein Opfer im Prozess vertreten. Nach dem Schuldspruch sagte er laut der Nachrichtenagentur Reuters: „Das Urteil schreit laut und deutlich – wenn Sie es anderen erleichtern, Kinder sexuell zu missbrauchen, werden auch Sie zur Verantwortung gezogen. Die Frauen, die von Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein missbraucht wurden, können heute Nacht alle besser schlafen, weil sie wissen, dass das Justizsystem funktioniert.“ Maxwell habe eine entscheidende Rolle beim sexuellen Missbrauch durch Jeffrey Epstein gespielt.

Laut Anwältin Lisa Bloom, die mehrere Opfer vertritt, habe der Prozess gezeigt, dass Maxwell kein Sündenbock dafür sei, dass Epstein nach seinem Suizid in einer Gefängniszelle nicht für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden konnte. „Sie stand nicht vor Gericht, weil sie mit Jeffrey Epstein rumgehangen hat, sie war wegen ihrer eigenen Taten vor Gericht“, sagte die Anwältin gegenüber dem Sender BBC Radio 4.

Familie will Berufung einlegen

Maxwells Anwältin Bobbi Sternheim glaubt weiter an die Unschuld ihrer Mandantin und kündigte direkt nach dem Schuldspruch eine Berufung an. „Wir glauben fest an Ghislaines Unschuld“, betonte sie. Auch ihre Angehörigen stehen Maxwell bei: „Wir glauben fest an die Unschuld unserer Schwester - wir sind sehr enttäuscht von dem Urteil.“ Sie hätten bereits mit der Berufung begonnen. „Wir sind der Überzeugung, dass ihr schließlich Gerechtigkeit widerfährt“, teilten die Angehörigen mit. Ghislaine Maxwell droht jahrelange Haft, das Strafmaß steht noch aus.