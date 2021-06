Gewitter sorgen für Schäden im Südwesten und in Ostfriesland

Anzeige

In der Nacht zu Samstag haben heftige Gewitter und Unwetter für gesperrte Straßen und Schäden an Häusern gesorgt. Vor allem im Südwesten rund um Pforzheim und Karlsruhe sowie in Ostfriesland hat es gekracht, örtlich fiel dabei auch Hagel.

Die Autobahn 8 bei Pforzheim war in der Nacht aufgrund von Unwettern gesperrt worden. Durch Starkregen sei die Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West am Samstagmorgen überschwemmt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Doch auch die Umleitungsstraßen waren teilweise durch die Unwetter beschädigt worden.

Gesperrte Straßen in Karlsruhe, Regen-Rekord in der Schweiz

In Karlsruhe habe es vor allem im südlichen Landkreis heftigen Starkregen mit Gewitter gegeben, so die Polizei. Gullydeckel seien ausgehoben worden, Keller vollgelaufen, Fahrbahnen in Karlsruher Ortsteilen überschwemmt worden und umgestürzte Bäume hätten mehrere Straßen blockiert. Wie hoch der entstandene Sachschaden sei, könne noch nicht beziffert werden, so die Polizei am Samstagmorgen.

In der Schweiz gab es bereits am Freitagabend starke Gewitter. Bis 23 Uhr wurden bereits 25.000 Blitze über dem Land gezählt, berichtet „20Min“. Lokal kam es zu Hagelschauern, Sturmböen und Starkregen. Lokal gab es Regen-Rekorde, so fielen in Wädenswil bei Zürich binnen einer Stunde 40 Prozent der Regenmenge des kompletten Juni. Auf dem Uetliberg, dem Hausberg Zürichs, wurde eine Sturmböe mit 106 Stundenkilometern gemessen, meldet „MeteoNews“ auf Twitter.

Starker Hagel in Ostfriesland

Zweiter Gewitter-Hotspot in Deutschland war am Freitagabend Ostfriesland, vor allem rund um Emden war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Straßen und Keller seien durch Starkregen vollgelaufen, teilten die Einsatzkräfte mit. In den sozialen Medien sind Videos und Fotos von einer Gewitterfront und Hagelkörnern zu sehen.

Meteorologen rechnen für Sonntag mit Gewittern und Unwettern

Auch am Samstag soll es in Teilen Deutschlands zu Gewittern kommen. Der Hitzeschwerpunkt liege am Samstag auf Brandenburg, in der Folge werden vor allem über den zentralen und östlichen Mittelgebirgen „einzelne heftige Gewitter“ erwartet, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). In der Nacht zu Sonntag sind in der Westhälfte schwere Gewitter mit Sturmböen vorhergesagt.

Gewitter-Höhepunkt in Deutschland soll am Sonntag sein, so der DWD. Er spricht von einer „Schwergewitterlage mit schweren Sturmböen, Starkregen und größerem Hagel“. Am Montag soll es merklich kühler werden, nur in Brandenburg werden noch mehr als 30 Grad erwartet. Dennoch kann es landesweit immer wieder zu kräftigen Schauern und Gewittern kommen.