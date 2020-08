“Gewitter im Kopf”-Youtuber bei Berliner Polizei: Nachhilfe im Umgang mit Tourette-Erkrankten

Anzeige

Die Youtuber hinter dem Kanal “Gewitter im Kopf”, Jan Zimmermann und Tim Lehmann, haben der Berliner Polizei am Dienstag beigebracht, wie sie mit Tourette-Erkrankten umgehen sollten. Wie die Polizei Berlin auf Facebook mitteilte, bekamen die “Studis im ersten Semester in der Ausbildung Unterstützung” von den Youtubern. Lehmann selber hat das Tourette-Syndrom und produziert gemeinsam mit Zimmermann Videos zu dem Thema.

Polizisten seien nicht unfehlbar

Die beiden nahmen an einem Verhaltenstraining teil, bei dem junge Polizisten darin geschult werden, “polizeiliche Sachverhalte kommunikativ zu lösen”. Dies sei “ein Kurs, bei dem viele das erste Mal bemerken, dass Polizistinnen und Polizisten nicht fertig ausgebildet auf die Welt kommen und auch später nicht unfehlbar sind”, schrieb die Berliner Polizei. So stelle ein Übungsteilnehmer, der an Tourette erkrankt ist, die Kommunikations- und Konzentrationsfähigkeit auf eine harte Probe. Ein Video der Übung soll später auf “Gewitter im Kopf” zu sehen sein.

Mehr als 2,15 Millionen Follower

Lehmann und Zimmermann gründeten im Februar 2019 den Kanal und haben mittlerweile mehr als 2,15 Millionen Follower auf der Plattform. Lehmann selber ist am Tourette-Syndrom erkrankt und macht auf dem Kanal teils lustige, aber auch ernste Videos. So kocht er gemeinsam mit Zimmermann oder teilt “die verrücktesten Geschichten” im Leben mit Tourette. Die Freunde haben auch schon zwei Songs herausgebracht.