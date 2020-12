Gewalttätiger Streit in Hannover: Schüsse und Blutspur an Haltestelle

Anzeige

Hannover. Nach einem gewalttätigen Streit an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover sucht die Polizei nach Zeugen. Bei der Auseinandersetzung seien offensichtlich Schüsse gefallen und ein Messer benutzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Laut „Hannoverscher Allgemeiner Zeitung“ (HAZ) waren vier bis fünf Personen an der Auseinandersetzung beteiligt.

Nach einem Zeugenhinweis an Heiligabend fanden die Beamten nur noch Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe sowie Blutspuren an der Haltestelle. Wenig später meldete sich ein verletzter 20-Jähriger bei der Polizei - er war offenbar beteiligt, wollte sich aber nicht zum Hergang des Streits äußern. Der HAZ zufolge hatte der Mann sich mit Stichverletzungen selbst im Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.