Drei Verletzte bei Gewalttat in Schweden

Anzeige

Anzeige

Stockholm. Wenige Tage nach dem tödlichen Angriff mit Pfeil und Bogen im benachbarten Norwegen sind bei einer Gewalttat in Schweden drei Menschen verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde nach dem Vorfall in der nordschwedischen Gemeinde Lycksele gefasst, wie die zuständige Polizei am Montag mitteilte. Die Umstände der Tat blieben zunächst unklar.

Gewaffnet mit Axt und Brechstange

Nach Informationen des Fernsehsenders TV4 hatte der Täter eine Axt und eine Brechstange verwendet. Unter den Verletzten soll nach Angaben von TV4 und weiteren schwedischen Medien mindestens ein Kind sein. Die Polizei bestätigte diese Angaben zunächst nicht, leitete aber Ermittlungen ein. Lycksele liegt etwa 700 Kilometer nördlich von Stockholm.