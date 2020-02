Gewalttat in Hanau: Fünf türkische Staatsbürger unter den Toten

Anzeige

Hanau. Unter den Todesopfern von Hanau sind nach ersten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden viele Menschen mit Migrationshintergrund. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Sicherheitskreisen.

Am Nachmittag berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu, dass unter den Opfern auch fünf türkische Staatsbürger sind. Die staatliche Nachrichtenagentur berief sich am Donnerstag auf den türkischen Botschafter in Berlin Ali Kemal Aydin.

„Fremdenfeindliches Motiv“

Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts. Der mutmaßliche Todesschütze sei ein 43-jähriger Deutscher aus Hanau, sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Es gebe Hinweise auf ein „fremdenfeindliches Motiv“. Bei der Gewalttat am späten Mittwochabend an mindestens vier verschiedenen Tatorten in Hanau seien neun Menschen gestorben, einer wurde schwer verletzt, mehrere andere verletzt.

Der Täter habe später vermutlich sich und seine Mutter erschossen, sagte der Innenminister. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe habe noch in der Nacht die Ermittlungen an sich gezogen. „Er stuft das Verbrechen als Verdacht einer terroristischen Gewalttat ein“, sagte Beuth.

Video Hanau: Anhaltspunkte für rechtsextremen Hintergrund 0:50 min Nach den Schüssen in Hanau ermittelt die Bundesanwaltschaft nach „Anhaltspunkten für eine fremdenfeindliche Motivation“. © AFP

RND/dpa