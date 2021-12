Gewalttat in Glinde: Jugendamt hatte schon im Frühjahr 2020 Kontakt zur Familie

Anzeige

Anzeige

Glinde. Ein Familienvater aus Glinde (Schleswig-Holstein) soll am zweiten Weihnachtsfeiertag seine beiden Kinder erschossen und die Mutter der Familie ebenfalls mit Schüssen schwer verletzt haben. Nun wird bekannt: Polizei und Behörden hatten offenbar schon im Frühjahr vergangenen Jahres Kontakt zu der Familie. Das berichten die „Lübecker Nachrichten“ und berufen sich auf den Fachdienst Soziale Dienste der Kreisverwaltung Stormarn.

Im Vorjahr hatte es laut dessen Leiterin Sabine Schmidt einen heftigen Streit zwischen den Eheleuten gegeben. Auch damals sei die Lage so eskaliert, dass es zu Handgreiflichkeiten kam. Der Ehemann habe seine Frau am Kopf verletzt – die Wunde musste im Krankenhaus versorgt werden. Das Jugendamt sei an dem Abend automatisch informiert worden – das sei bei solchen Fällen üblich.

Eine Rücksprache mit der Polizei habe damals ergeben, dass die beiden Söhne Zeugen der Streitigkeiten gewesen seien. Sie hätten beobachten müssen, wie sich die Eltern „körperlich angegangen sind“, wie die Fachdienstleiterin gegenüber der Zeitung sagt.

Anzeige

„Keine Kindeswohlgefährdung“

Mitarbeiter des Jugendamtes hätten den Fall dann genauer untersucht. „Die Familie war sehr einsichtig, sehr reflektiert. Sie haben den Fehler, sich gegenüber den Kindern zu streiten, sofort zugegeben. In anderen Fällen wird so etwas vor uns eher heruntergespielt. Hier war es aber nicht so“, berichtet die Fachdienstleiterin. Die Eltern hätten sich sehr offen gezeigt und auch mit ihren Kindern über den Vorfall gesprochen und ihnen erklärt, wieso es dazu gekommen sei.

Video Glinde bei Hamburg: Zwei Kinder und ein Mann nach Schüssen an Weihnachten tot 1:10 min Am zweiten Weihnachtsfeiertag kurz vor Mitternacht fallen in einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg Schüsse. Zeugen alarmieren die Polizei. © dpa

Anzeige

Eine Kindeswohlgefährdung habe man beim Besuch im März 2020 nicht feststellen können. „Es gibt ja Familien, wo der Vater eher herrisch wirkt, in dem Sinne, dass seine Impulskontrolle gestört ist und er sehr schnell aggressiv wird. Aber das war hier nicht der Fall“, so Schmidt.

ZUM THEMA Gewalttat in Glinde: Vater erschoss seine Kinder

Vater erschoss Kinder

Polizei und Staatsanwaltschaft hatten am Dienstag erste Ermittlungsergebnisse zu der Gewalttat bekannt gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 44 Jahre alte Ehemann die Kinder erschossen und sich anschließend selbst eine tödliche Schussverletzung zugefügt.

Die Ehefrau, die noch den Notruf bei der Polizei wählen konnte, habe selbst mehrere Schussverletzungen erlitten. Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert und befindet sich weiter im künstlichen Koma. Lebensgefahr soll bei ihr nicht mehr bestehen.

Beamte der Lübecker Mordkommission und der Spurensicherung waren am Montag 15 Stunden lang am Tatort im Einsatz, um nach Spuren zu suchen, die auch Aufschluss über die Hintergründe der furchtbaren Tat geben könnten. Auch am Dienstag wurde die Suche fortgesetzt.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

Anzeige

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de