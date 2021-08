Gewagtes Abenteuer in Australien: “Da ist ein Mann vom Himmel gefallen”

Anzeige

Sydney. Seine eigenen Grenzen ausloten und Neues ausprobieren – das hat die Menschheit seit jeher fasziniert. Jeff Bezos und Richard Branson sind die aktuellsten prominenten Beispiele: Die beiden Milliardäre flogen als erste Passagiere mit ihren jeweiligen Raumschiffen ins All.

Ganz so weit weg zog es den Australier Tim Rowlinson zwar nicht. Ihn reizte es, mit einem motorisierten Gleitschirm als erster die Torres-Straße, die etwa 150 Kilometer breite Meerenge zwischen Australien und Papua-Neuguinea, zu überqueren. “Ich hatte meinen Führerschein seit drei Jahren und irgendwann habe ich mich mal gefragt, wie weit man mit dem Gleitschirm eigentlich fliegen kann und ob man vielleicht die Torres-Straße überqueren könnte”, sagte Rowlinson in einem Videotelefonat. Außerdem habe es ihn gereizt, nachdem es der erste internationale Flug mit einem solchen Motorschirm von Australien aus gewesen wäre. “Ich wollte etwas tun, das noch nie jemand zuvor gemacht hatte und mir selbst eine Herausforderung setzen.”

Dem Vorbild der Flugpioniere gefolgt

Im Rahmen seiner Vorbereitungen beschäftigte sich Rowlinson lange mit den Pionieren der Flugfahrt wie dem Australier Charles Kingsford Smith, der 1928 der erste Mensch war, der den Pazifik von den USA bis nach Australien in einem Flugzeug überquerte. “Im Vergleich zu diesen Pionieren, die bei Weitem nicht so viel Technik hatten wie wir heute, erscheint meine Leistung winzig”, meinte er jedoch bescheiden.

Sechs Monate plante er, informierte Behörden und vor allem die Grenzpolizei, die während der Pandemie die australischen Außengrenzen besonders scharf überwacht. Seinen Plan, in Papua-Neuguinea an Land zu gehen, musste der Australier wegen der Pandemie dann zwar aufgeben. Die Ausbreitung des Virus in dem Inselstaat ist relativ unübersichtlich, da wenig getestet wird. Außerdem hätte Rowlinson bei seiner Rückkehr zwei Wochen in einem Hotel in Quarantäne verbringen müssen. Deswegen entschloss er sich, auf einer der letzten australischen Inseln zu landen, die kurz vor der Küste Papua-Neuguineas liegen.

Ölwechsel in der Luft

Während seines Abenteuers war er sich durchaus auch des Risikos bewusst, das er mit der Aktion einging. “Angst spielt eine große Rolle”, meinte er. “Man hat da diese kleine Stimme im Kopf, die einem zuflüstert, was alles schiefgehen könnte.” Für den Notfall hatte er eine Schwimmhilfe und einen Funksender dabei. Auch der Motor war mit einer “Schwimmweste” ausgestattet, die sich selbst aufgeblasen hätte, wäre er ins Meer abgestürzt.

Für die letztendlich 160 Kilometer, die Australien und Papua-Neuguinea an der Stelle trennen, die Rowlinson wählte, brauchte er drei Stunden und musste zwischendurch Regenschauer, einen starken Seitenwind und einen Ölwechsel überstehen. “In der Luft den Treibstoff neu aufzufüllen, das hatte ich zuvor noch nie gemacht”, meinte er. Genießen konnte er die Überfahrt trotz der vielen herrlichen Ausblicke aus der Vogelperspektive nicht wirklich, denn “ich war doch recht angespannt”, wie er gestand. “Erst als ich Sabai Island unter mir sah, konnte ich mich freuen.”

Von der Polizei in Empfang genommen

Doch kaum auf der letzten australischen Insel angekommen, musste er sich erst einmal mit der Polizei auseinandersetzen, die seine Genehmigungen für das gewagte Abenteuer sehen wollte. “Wir hatten einen Anruf von der Bevölkerung erhalten, dass da ein Mann vom Himmel gefallen und auf der Landebahn gelandet sei”, berichtete die zuständige Polizeibeamtin Allison Williams im Interview mit dem australischen Sender ABC. “Deshalb waren wir sehr überrascht, ihn mit einem breiten Grinsen im Gesicht dort stehen zu sehen.” Seine Geschichte sei “sehr inspirierend”, meinte die Beamtin, die sich mit Rowlinson über die gelungene Überquerung freute.

Auch die einheimische Bevölkerung nahm den Überraschungsgast nach dem ersten Schreck mit offenen Armen auf. “Alle Kinder wollten mein Fluggerät sehen und einmal darin sitzen”, sagte der Australier, der schon wieder über das nächste Abenteuer nachdenkt. Denn auch zwischen dem australischen Bundesstaat Victoria und der Insel Tasmanien ist eine Meerenge, die er gerne überqueren würde.