Getötete Gabby Petito: Leiche ihres Freundes identifiziert

Dieses Archivfoto vom 12. August 2021 aus einem von der Polizei von Moab, Utah, zur Verfügung gestellten Video zeigt Brian Laundrie im Gespräch mit einem Polizeibeamten, nachdem die Polizei den Wagen, in dem er mit seiner Freundin Gabrielle "Gabby" Petito unterwegs war, in der Nähe des Eingangs zum Arches National Park in Utah angehalten hatte. © Quelle: Uncredited/Moab Police Departmen