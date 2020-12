Gesuchter Clan-Zwilling nach Einbruch ins Grüne Gewölbe gefasst

Anzeige

Berlin. Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden einen der gesuchten Zwillinge aus dem Berliner Remmo-Clan gefasst. Der 21-Jährige sei in Berlin festgenommen worden, sagte ein Sprecher des Lagezentrums der Dresdner Polizei am Montagabend.

Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.