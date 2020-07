Gesuchter aus Oppenau wegen Verstößen gegen Waffengesetz bekannt

Anzeige

Oppenau. Der 31-jährige Gesuchte aus Oppenau ist wegen Verstößen gegen das Waffengesetz polizeibekannt. Das teilte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag mit. Der Mann ohne festen Wohnsitz war am Sonntagmorgen in einer Hütte von vier Polizisten kontrolliert worden. Der Mann bedrohte die Beamten und nahm ihnen ihre Dienstwaffen ab. Dann floh er in den Wald.

Bislang konnte der bewaffnete Mann noch nicht aufgespürt werden. Die Polizei rätselt über das Motiv des 31-Jährigen und erhält nach eigener Aussage fortlaufend Hinweise zu möglichen Verstecken im Wald und verdächtigen Personen. "Die aktuelle Suche konzentriert sich auf das nördliche Waldgebiet", sagte der Polizeisprecher. In dieser Gegend sei der 31 Jahre alte Mann schon öfters gesehen worden. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine "politische Verstrickung" oder Helfer des Mannes.

Der Verdächtige wird von einem Großaufgebot der Polizei gesucht. Bei dem Einsatz, an dem sich mehrere Hundert Polizisten beteiligen, kommen auch Hubschrauber, eine Hundestaffel und Spezialkräfte zum Einsatz.