„Gestohlene Generationen“ sollen entschädigt werden

Sydney. Auf den ersten Blick war es ein Tag wie jeder andere. 1948 spielte Eileen Cummings als Vierjährige auf der Veranda eines Farmhauses im Norden Australiens. Ihre Mutter, die dort als Hausangestellte arbeitete, war gerade in der Küche, als ein in Khaki gekleideter Mann in einem Lastwagen anhielt und das kleine Mädchen fragte: „Willst du mitfahren?“ Die Vierjährige ließ sich überreden und sprang auf den Lastwagen. Doch anstatt einer kleinen Ausfahrt durch das Dorf wurde Eileen Cummings wie Tausende andere indigene Kinder von ihrer Familie weggerissen, um in Heimen und Missionen „umerzogen“ zu werden.

Die Gründe dafür waren rassistischer Natur. Die indigenen Kinder sollten in die weiße Rasse assimiliert werden. Anstatt die Traditionen und die Sprache der Ureinwohner zu lernen, sollten sie mehr wie „weiße“ Australier werden, Englisch sprechen und die europäische Kultur annehmen. Die Verantwortlichen waren dabei fest davon überzeugt, ganz zum Wohle der Kinder zu handeln.

Möglicherweise bis zu 100.000 Betroffene

Wie viele Kinder es genau betraf, ist bis heute aufgrund von mangelhaften Aufzeichnungen unklar. In vielen Berichten ist von einem aus drei bis einem aus zehn Kindern der indigenen Bevölkerung die Rede. Oft traf es mehrere Kinder aus einer Familie, und kaum eine Aboriginal-Familie ist bekannt, die keinen Fall in ihrer Familiengeschichte hat. Bis zu 100.000 Kinder, vermuten Experten, mag es zwischen 1910 und 1970 betroffen haben. Viele haben nach ihrer „Entführung“ durch die Behörden ihre Eltern nie wiedergesehen. Viele der Mütter starben frühzeitig an Gram und Trauer. In Eileen Cummings Fall vergingen 15 Jahre, bis sie ihre Mutter wiedersah.

Bis heute leiden Betroffene wie auch ihre Nachkommen unter dem Trauma. Ein Versöhnungsprozess begann 2008, als der frühere australische Premierminister Kevin Rudd sich offiziell für die Taten der australischen Regierung entschuldigte. 13 Jahre später nun stimmte die heutige Regierung in Canberra zu, 378 Millionen Australische Dollar oder umgerechnet rund 236 Millionen Euro an Wiedergutmachungen an Überlebende zu zahlen, die in staatlich kontrollierten Gebieten wie dem Northern Territory und dem Australian Capital Territory von ihren Familien entfernt wurden. Dies folgt auf ähnliche Schritte der Regierungen einzelner Bundesstaaten wie New South Wales, Victoria und Südaustralien in den vergangenen Jahren.

Premierminister: „Überfälliger Schritt“

Die Nachricht wurde im Rahmen des aktuellen „Closing the Gap“-Berichts verkündet, der untersucht, wie groß die „Kluft“ zwischen den rund 800.000 Ureinwohnern und dem Rest der Bevölkerung nach wie vor ist. Vor allem in Bezug auf Alphabetisierung, Rechnen und Schreiben hinken die Kinder der Ureinwohner den nicht indigenen Kindern oftmals hinterher, die Kindersterblichkeit ist deutlich höher, und auch bei den Beschäftigungsquoten bleiben die Indigenen weit hinter dem Rest des Landes zurück.

Die Entschädigungszahlungen – 75.000 Dollar oder knapp 47.000 Euro pro Person – sollen nun an die rund 3600 Überlebenden der „gestohlenen Generationen“ ausgezahlt werden, von denen die meisten inzwischen Ende 70 oder Anfang 80 sind. Die Familien der bereits Verstorbenen haben keinen Anspruch. Außerdem sollen die Opfer die Möglichkeit erhalten, ihre Geschichte zu erzählen. Wenn sie es wünschen, können sie zudem eine schriftliche oder auch eine persönliche Entschuldigung von der Regierung erhalten. Mit dem Schritt wolle er den „Schaden anerkennen“, der den indigenen Kindern zugefügt wurde, indem sie ihren Familien gewaltsam entrissen wurden, sagte Australiens Premierminister Scott Morrison in seiner Ansprache Ende der Woche. „Dies ist ein seit Langem überfälliger Schritt.“

Emotionale Nachricht für Überlebende

Diese Ankündigung sei „sehr emotional“ für sie alle gewesen, sagte Maisie Austin, die Vorsitzende der Stolen Generations Aboriginal Corporation im australischen Nordterritorium, dem australischen Sender ABC. Viele hätten das Gefühl gehabt, „dass sie den Kampf nie gewinnen würden“ und „dass die Regierung warten würde, bis sie alle starben“, bevor sie etwas tun würde.

Auch Eileen Cummings, die über Jahrzehnte für Wiedergutmachung gekämpft hat und sogar als Klägerin in einer Sammelklage gegen die australische Regierung angetreten ist, berichtete, wie sie als Reaktion auf die Nachricht gleichzeitig weinen und lachen musste. Sie hätten „so lange dafür gekämpft“, sagte die heute 78-Jährige. Traurig sei sie nur, da so viele Opfer bereits gestorben seien. „Ich weine um sie“, meinte sie. Erst letzte Woche hätten sie jemanden begraben. „So viele, die bei dem Kampf geholfen haben, sind nicht mehr am Leben.“