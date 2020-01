Gesperrte Abfahrt: Skifahrer von Pistenraupe überfahren

Anzeige

St. Gallenkirch. Ein Skifahrer aus Frankfurt am Main ist in Österreich von einer Pistenraupe überfahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der 36-Jährige zusammen mit einem 40 Jahre alten Skifahrer aus Essen im Skigebiet Silvretta Montafon auf einer gesperrten Talabfahrt hinter der Pistenraupe gebremst.

Die Pistenraupe sei mit eingeschalteten orangenen Dachleuchten und Pieps-Warnton rückwärts gefahren, hieß es. Dabei überrollte sie den Mann aus Frankfurt und streifte den Essener. Während der 40 Jahre alte Skifahrer mit Prellungen davonkam, wurde der 36-Jährige mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Der Fahrer der Pistenraupe erlitt einen Schock.

RND/dpa

