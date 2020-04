Geschrumpft: Milka-Osterhase ist eine Mogelpackung

Anzeige

Bei dem Negativpreis “Mogelpackung des Monats” möchte wohl kein Unternehmen gerne auf dem Siegertreppchen stehen. Im April 2020 trifft es Milka und den beliebten Osterhasen des Mondelēz-Konzerns. Laut der Hamburger Verbraucherzentrale wiegt die beliebte Ostersüßigkeit nur noch 90 statt 100 Gramm, der Preis von 1,99 Euro (Lidl) ist jedoch der selbe geblieben. So ist der „Schmunzelhase Alpenmilch“ nun circa elf Prozent teurer.

Bis zu 20 Prozent Preisanstieg

Auch der „Schmunzelhase Nuss“ ist um fünf Gramm geschrumpft, im Handel beträgt der Preis durchschnittlich über zwei Euro. Der kleine Osterhase, eine weitere Sorte, ist von 50 Gramm auf 45 Gramm erschlankt - der versteckte Preisanstieg liegt somit ebenfalls bei elf Prozent.

Beim größten Osterhasen ist der Preis sogar um 20 Prozent angestiegen. “Statt 210 Gramm gibt es nur noch 175 Gramm Schokolade pro Hase”, so die Verbraucherzentrale. Bei dieser Süßigkeit sei jedoch nicht nachvollziehbar, ob der versteckte Preisanstieg nicht schon im letzten Jahr stattfand.

Mondelēz kommentiert ausweichend

Mondelēz, der US-amerikanischen Nahrungsmittelkonzern hinter den Milka-Produkten, kommentiert die Entwicklungen laut Verbraucherzentrale unvollständig und ausweichend: „(...) In diesem Jahr haben wir unser österliches Sortiment erweitert und das Design von unseren Klassikern überarbeitet. Dabei haben wir die Grammaturen unserer Hohlfiguren europaweit vereinheitlicht. Der Milka Schmunzelhase ist in der Saison 2020 in den Varianten 45 Gramm, 90 Gramm bzw. 95 Gramm (Nuss und Knusper), sowie 175 Gramm im Handel erhältlich. (...)“

Laut der Hamburger Verbraucherzentrale verkleinert Mondelēz immer mal wieder ihre Schokoladen-Produkte. Zuletzt beispielsweise “Darkmilk" und den “Nussini”-Riegel.

