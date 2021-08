Geschäftsführer von Münchner Club P1 kritisiert unklare Ansagen der Politik: „Zu lange lamentiert”

Anzeige

München. Seit beinahe 17 Monaten sind die Türen eines der bekanntesten Clubs Deutschlands geschlossen. Am 7. März fand im Münchener P1 die letzte richtige Party statt. Einfach waren die vergangenen eineinhalb Jahre, wie für fast jeden Clubbetreiber im Land, auch für P1-Geschäftsführer Sebastian Goller nicht, wie er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erzählt. Unsicherheit habe die Pandemie für ihn bestimmt, ständig habe er die Entwicklungen im Blick haben müssen. Dazu sei die Anspannung gekommen, bei der Umsetzung neuer Corona-Verordnungen vielleicht doch einen Fehler zu machen. Im Interview mit dem RND schildert der 33-Jährige seine Eindrücke und erklärt, was es seiner Meinung nach für die Clubs in Bayern bräuchte, um langsam wieder zur Normalität zurückkehren zu können.

Der P1-Geschäftsführer Sebastian Goller hofft auf klarere Ansagen von der Politik. © Quelle: picture alliance / Felix Hörhager/dpa

Clubs von Heute auf Morgen geschlossen

Während sich Markus Söder und Koalitionspartner Hubert Aiwanger in Öffnungs-Diskussionen ergehen, wartet man im P1 noch auf konkrete Vorgaben, wie es mit Clubs und Diskotheken in Bayern weitergehen soll. Anders als in Baden-Württemberg, Berlin oder Niedersachsen gibt es hier noch keine konkreten Konzepte, wie eine Öffnungsstrategie aussehen könnte: „Die Art der Kommunikation ist einfach nicht hilfreich”, kritisiert Geschäftsführer Sebastian Goller.

Zu Beginn der Pandemie sei das nicht verwunderlich gewesen, anderes war zu dem Zeitpunkt auch für den 33-Jährigen wichtiger: „Wir haben uns nicht versteckt. Wir haben nicht gesagt, wie sollen wir das nur schaffen, sondern haben uns gefragt, was können wir machen, um es zu schaffen.” Sein Glück sei gewesen, dass das P1 über einen Nebenraum, das Studio, und die 600 Quadratmeter große Terrasse verfüge: „Wir konnten hier sehr schnell umstellen, haben einen Bar- und Restaurantbetrieb aufgezogen.” Den hätten Gäste schon im Sommer 2020 und auch in diesem Jahr wieder für die Außengastronomie nutzen können. „Wir können für uns mittlerweile sagen, dass wir mehr richtig als falsch gemacht haben.”

Dabei sorgte sein Club erst vor zwei Monaten für Schlagzeilen: Wie etwa die „Münchner Abendzeitung” berichtete, wurde sich im Gastro-Bereich des Nobelclubs offenbar nicht an die Hygieneregeln wie Abstand und Maskenpflicht gehalten und dort eine Party veranstaltet. Goller sagte der Zeitung auf Anfrage dazu, dass es keine geplante Party gewesen sei. Es seien demnach 150 Gäste im P1 gewesen, „wovon jeder sich am Eingang digital registriert hat. Kurz vor Ende (aufgrund der Sperrzeiten) hat es schlagartig angefangen zu regnen und die Gäste sind anstatt in Richtung Ausgang unter die Überdachungen geströmt.” Und weiter: „Wir waren einer derartigen Situation leider nicht gewappnet, haben jedoch umgehend reagiert und alle Maßnahmen in Bewegung gesetzt, um solche Ansammlungen in Zukunft zu vermeiden.” Es sei in dem Zusammenhang auch zu Abmahnungen von Mitarbeitern gekommen, die sich nicht ordnungsgemäß verhalten hätten.

Pandemie-Müdigkeit beim P1-Geschäftsführer

Zur finanziellen Situation des Clubs will Goller nichts sagen, meint aber: „Wir sind noch da und wir wollen auch weitermachen.” Trotzdem setze inzwischen auch bei ihm eine Pandemie-Müdigkeit ein: „Man verliert auch einfach die Lust, jeden Tag zu überprüfen, ob sich wieder etwas geändert hat. Ob heute noch gilt, was gestern beschlossen wurde”, erklärt er mit Blick auf die Politik.

Für das Gastronomiegewerbe, zu dem Goller auch Clubs wie das P1 zählt, brauche es mehr Vorlauf, um sich auf etwaige Öffnungsschritte vorzubereiten: „Wir müssen einkaufen, wir müssen Personal organisieren und wir müssen uns überlegen, wie wir unsere Location nutzen wollen und können”, erklärt er. Die Pandemie sei auch an seinen Zulieferern nicht spurlos vorbeigegangen. Viele hätten im vergangenen Jahr umgesattelt. Die Gastronomie-, Club- und Diskothekenbetriebe seien als Kunden ausgefallen, „da haben dann viele auf die Belieferung anderer Bereiche gesetzt. Was für uns heißt, dass es manche Produkte nicht in den Mengen gibt oder sie auch gar nicht für uns zur Verfügung stehen.”

„Ich fand es richtig gut von Merkel, dass sie sich entschuldigt hat”

Deshalb sei es besonders ärgerlich, dass sich die Politik immer noch schwer tue, langfristige Pläne zu entwerfen. Auch wenn er gleichzeitig Verständnis dafür aufbringt: „Es geht hier ja aktiv um den Schutz von Menschenleben.” Er kritisiert aber, dass die politischen Entscheidungen oft zu viel Interpretationsspielraum böten und sie häufig unverständlich für den Normalverbraucher seien. Es sei schon erstaunlich, so Goller, „wie manche Entscheider die getroffenen Verordnungen interpretieren können”. Er fragt sich, warum es nicht möglich sei, eine Verordnung so zu formulieren, „dass es dann auch der Normalbürger versteht, den es ja betrifft”.

Mit Blick auf die Verwirrungen beispielsweise um das Osterfest in diesem Jahr und die geltenden Regeln sagt Goller: „Deshalb fand ich es auch richtig und gut, dass sich Frau Merkel dann Mal entschuldigt hat, nachdem lange viele Politiker nur noch lamentiert hätten.” Das habe zwar für seinen Betrieb keine unmittelbaren Auswirkungen bedeutet, ein willkommenes Zeichen des guten Willens und der Selbstreflexion sei es dennoch gewesen. „Als Selbstständiger will man immer auch ein gutes Geschäft machen und dafür braucht es einfach klare Ansagen.” Auf die warten Goller und seine Kollegen in Bayern allerdings immer noch.

Im Freistaat macht man’s anders - andere Bundesländer, andere Regeln

Angesprochen auf die unterschiedlichen Regelungen zum Umgang mit Clubs und Diskotheken in den Bundesländern, sagt Goller: „Ich freue mich für jeden, der wieder öffnen darf. So wird auch einfach ein gewisser Druck auf Bayern ausgeübt, wenn die anderen Bundesländern zeigen, wie es funktionieren kann.” Bis es für den Freistaat soweit ist, bleibt Goller aber nüchtern: „Priorität hat einfach die Gesundheit von uns allen.”

Wie genau und unter welchen Bedingungen der Neustart aussehen und vonstatten gehen soll, auch da bleibt man im P1 flexibel: „Natürlich wollen wir so schnell es geht den Betrieb wieder aufnehmen. Wenn es dann nur mit Impfung geht oder mit Tests, werden wir die Chance auch definitiv nutzen.” Von den Plänen mancher Münchner Gastronomen, Impfung und Clubbesuch miteinander zu verbinden, hält Goller nichts: „Das ist einfach nicht unser Geschäftsmodell.” Außerdem müsse man sich überlegen, ob man wirklich wolle, dass der eigene Club so direkt mit den Impfungen in Verbindung gebracht werde.

„Die Menschen brauchen einen Ort, um sich wieder begegnen zu können”

Aber nicht nur für die Betreiber der Clubs sei es wichtig, dass ihre Tore bald wieder offenstehen, sondern auch für die jungen Menschen, findet Goller: „Clubs sind auch einfach wichtig für die Menschen. Die brauchen Räume, wo sie sich ausprobieren können.” Er begreift seinen Club und die Club-Kultur als Experimentierraum für die Gesellschaft: „Gerade für junge Menschen ist das auch hilfreich bei der Charakterbildung. Wo stehe ich, wo sehe ich mich, wo will ich hin und wer will ich sein?” Nach monatelanger Isolation gebe es ein Bedürfnis nach Frei- und Begegnungsräumen. „Manche Leute müssen sicherlich erst wieder resozialisiert werden”, scherzt Goller.

Für das weitere Vorgehen mit der Corona-Pandemie wünscht sich der P1-Betreiber mehr Flexibilität: „Ich hoffe, dass es bald eine Strategie gibt, die die Situation losgelöst von den Inzidenzwerten angeht. Wenn wir das Gesundheitssystem nicht überlasten, es also genügend Intensivbetten gibt, dann muss langsam mal über einen Übergang nachgedacht werden, einen Plan, der länger gültig ist als nur ein paar Wochen.”