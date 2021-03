Gericht bestätigt: Kein Prozess gegen Vater von isolierter Familie

Anzeige

Assen. Der Vater der Familie, die über Jahre auf einem Hof in den Niederlanden isolierten war, wird strafrechtlich nicht verfolgt. Das Strafgericht in Assen beendete am Donnerstag das Verfahren, weil Gerrit Jan van D. (68) wegen seiner schlechten Gesundheit nicht prozessfähig sei. Van D. hat nach einem schweren Schlaganfall 2016 schwere Hirnschäden, ist halbseitig gelähmt und kann nicht sprechen. Nach dem Urteil wird er nun freigelassen.

Neun Jahre lang lebte der Mann völlig isoliert mit sechs seiner neun Kinder auf einem abgelegenen Hof in Ruinerwold im Nordosten des Landes, nahe der deutschen Grenze. Nachbarn hatten nach eigenen Aussagen nichts davon bemerkt. Der 68-Jährige war angeklagt für jahrelange Freiheitsberaubung der Kinder. Er soll sie terrorisiert und einige auch sexuell missbraucht haben.

Kinder warnen vor Freilassung

Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten auf die Einstellung des Verfahrens plädiert. Mehrere Gutachter hatten erklärt, dass der Angeklagte nicht in der Lage sei, dem Prozess zu folgen.

Einige der Kinder - alle sind heute volljährig - hatten jedoch davor gewarnt, ihren Vater freizulassen. Die jüngeren Geschwister könnten so wieder in seinen Einfluss kommen. Die vier Ältesten hatten in einer Erklärung ihr Leiden durch Psychoterror und Gewalt geschildert. Der Vater hatte demnach eine Art Naturreligion geschaffen.

Der Fall war im Oktober 2019 ans Licht gekommen, als ein Sohn in der Dorfkneipe von Ruinerwold um Hilfe gebeten hatte. Die Entdeckung der Familie hatte weltweit Schlagzeilen gemacht.

In dem Fall wird es aber doch einen Prozess geben. Der Österreicher Josef B. muss sich wegen Beihilfe verantworten. Wann der Prozess starten wird, ist unklar.