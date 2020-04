Gerettetes Zebra bekommt Nachwuchs - mit einem Esel

Anzeige

Anzeige

Nairobi. In freier Wildbahn gibt es solchen Nachwuchs nur ganz selten: Ein Zebra und ein Esel haben in Kenia ein Baby zusammen gezeugt. Während es schon hin und wieder vorkommt, dass ein Zebra eine Eselin schwängert - Zebras gelten als aufdringlicher - passiert es umgekehrt kaum.

Die Tierschutzorganisation “Sheldrick Wildlife Trust" hat nun Fotos von einem solchen Wesen geteilt. Offiziell heißt die Kreuzung aus einem männlichen Esel und einem weiblichen Zebra Ebra, doch gebräuchlicher ist auch für sie die Bezeichnung Zesel, Zebrule, Zedonk oder Zonkey. Deshalb heißt es seitens des “Sheldrick Wildlife Trusts” auch: “It is a Zonkey!”

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Mutter des Zebra-Esel-Babys war zwischen 2018 und 2019 aus dem Tsavo-East-Nationalpark, dem größten in Kenia, ausgebrochen und hatte es sich in einem Dorf heimisch gemacht. Dort lebte es zwischen weiteren Nutztieren wie Kühen - und offenbar auch Eseln. Einige Wochen ging das so, bis das Lokalradio von der ungewöhnlichen Freundschaft des Zebras zu den Nutztieren berichtete und die Tierschutzorganisation gebeten wurde, das Tier einzufangen und zurück in die Wildnis zu bringen.

Beide Tiere erkunden nun gemeinsam - aber unter Aufsicht - den Nationalpark.

Zebra-Stute wird 2019 eingefangen und wieder in die Wildnis gebracht

Die Zebrastute wurde im Mai 2019 also betäubt - und vom “Sheldrick Wildlife Trust” und der Kenyan Wildlife Service Tsavo Vet Unit in den Chyulu National Park am Rande des Tsavos gebracht - dort konnten Ranger das Tier besser beobachten und erkennen, ob sie in ihrer neuen Umgebung zurecht käme. Soweit kein ungewöhnlicher Vorgang.

Doch Anfang diesen Jahres tauchte das Zebra erstmals mit einem Fohlen an seiner Seite auf. Auch das zunächst nicht ungewöhnlich, Zebras bekommen permanent Nachwuchs. Zu Beginn sind Zebrafohlen hauptsächlich braun - deshalb fiel es damals noch nicht wirklich auf. Doch nun wurde das Baby erneut gesichtet - und nachdem die Ranger zunächst ein Bad im Matsch vermuteten, zeigte sich schnell: Das Zebra ist gar kein Zebra!

Anzeige

Ranger dachten zunächst, das Fohlen habe nur im Schlamm gebadet

Mutter und Kind werden nun ob der Besonderheit besonders überwacht - ihnen geht es nach Auskunft des “Sheldrick Wildlife Trust” aber gut. Offenbar hatte die Zebrastute auf ihrem Beutezug durch das Dorf einem Esel den Kopf verdreht - denn da Zebras zwölf Monate trächtig sind, ist ziemlich klar, wo der Vater des Fohlens zu suchen ist.

Es ist schon das zweite Zebra-Fohlen innerhalb kurzer Zeit, das in Kenias Wildnis für Furore sorgt: Im vergangenen Jahr wurde in der Masai Mara ein braunes Zebra mit weißen Punkten geboren - aufgrund einer Melanin-Störung wird sich das braun zwar noch in schwarz ändern, die Punkte jedoch werden bleiben.

RND/msk