Genuas neue Brücke soll am 3. August eingeweiht werden

“Beispiel für ganz Italien”: Genuas neue Brücke kommt

Italien steht wegen Corona still - Firmen und Industrie sind geschlossen. In Genua wird trotz Virus am Aufbau der eingestürzten Brücke gearbeitet. Die Struktur der neuen Autobahnbrücke steht: Taugt sie als Symbol für eine Auferstehung in schweren Zeiten?