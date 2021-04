Gendergerechte Sprache: Britische Kliniken benennen Begriffe wie „Muttermilch“ um

Anzeige

Brighton. Aus Rücksicht auf Trans-Menschen haben zwei Universitätskliniken in Großbritannien die Einführung einer gendergerechteren Sprache beschlossen. Wie das britische Nachrichtenportal „Metro“ berichtet, sei das Personal am Brighton und Sussex University Hospital dazu angehalten, Menschen beispielsweise mit „Mutter oder Person“ und „Mutter oder gebärendes Elternteil“ anzusprechen.

„Menschenmilch“ statt „Muttermilch“

Auch die Bezeichnung der „Muttermilch“ falle unter die neue Sprachpolitik an den Universitätskliniken, wie das Nachrichtenportal weiter berichtet. So sollen statt „Muttermilch“ nun geschlechtsneutrale Begriffe wie „Menschenmilch“ oder „Milch der stillenden Mutter oder Person“ verwendet werden. Die Kliniken wollen die Änderungen in internen Seminaren, in Gesprächen mit Angehörigen und offiziellen Dokumenten anwenden.

In einer Stellungnahme des Krankenhausverbands, welche der „Metro“ vorliegt, begründet die Klinikleitung die Einführung der gendergerechte Sprache damit, „trans- und nicht-binäre Patient*innen und Pflegekräfte schützen“ zu wollen und „den bedeutenden Einfluss, den [die Terminologie] auf das psychische und emotionale Wohlbefinden hat“ anzuerkennen. Die Änderungen sollen darüber hinaus „die historische Ausgrenzung von trans- und nicht-binären Menschen auf den Geburtsstationen wiedergutmachen.“

Die LGBT-Gemeinschaft in Brighton gehört zu den größten in ganz Großbritannien.