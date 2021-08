Gemeinsam gegen die Flammen: Helfer aus 20 Nationen kämpfen in Griechenland gegen die Waldbrände

Anzeige

Athen. Immer mehr ausländische Helfer unterstützen die griechischen Kräfte im Kampf gegen die katastrophalen Waldbrände im Land. Stand Montagmorgen umfasste die Liste des griechischen Zivilschutzes 20 Nationen. Während manche Staaten wie Rumänien, Israel, Kuweit, Serbien, die Ukraine und Moldawien Feuerwehrkräfte schickten, unterstützen andere zusätzlich mit Löschflugzeugen und Hubschraubern - darunter Frankreich, Kroatien, Schweden, Spanien und Ägypten.

Aus Deutschland ist ebenfalls Hilfe unterwegs - die 221 Rettungskräfte sollen jedoch erst am Donnerstag einsatzbereit sein. Kritik daran kommt unter anderem aus der FDP-Bundestagsfraktion. „Die deutsche Hilfe vom Bundesamt für Katastrophenschutz ist nach Anzahl, Gerät und Geschwindigkeit ein Witz“, kritisierte der FDP-Abgeordnete Christoph Hoffmann am Montag. „Statt auf dem Landweg sollte man große Transportflieger wie den A 600 verwenden.“ Das Versagen schmerze, so der Abgeordnete.