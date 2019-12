Gelsenkirchen: Mann belästigt Frau und wird verprügelt

Anzeige

Gelsenkirchen. An Heiligabend ist es in Gelsenkirchen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern gekommen. Die Ursache dafür: Einer der Männer hatte zuvor eine Frau belästigt, wie die Polizei Gelsenkirchen mitteilt. Das war der Auslöser für eine handfeste Auseinandersetzung zwischen ihm und einem anderen Mann, in die sich im Laufe des Streits noch vier weitere Männer einmischten.

Die Männer schlugen auf den übergriffigen Mann ein und flüchteten anschließend. Die Polizei ermittelt noch in dem Fall. Drei der mutmaßlichen Täter haben demzufolge schwarze Haare und ein südländisches Aussehen. Einer der Tatverdächtigen hat orangefarbene Haare und einen Bart, war etwa 25 Jahre alt, 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Das Opfer der Schlägerei musste ins Krankenhaus gebracht werden und dort zur stationären Behandlung bleiben.

RND/hsc