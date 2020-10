Geldsegen: Unbekannter spendet Braunschweiger Tafel 20.000 Euro

Anzeige

Anzeige

Was für eine spendable Aktion: Ein Unbekannter hat der Braunschweiger Tafel 20.000 Euro gespendet. Die Spendensumme schickte er per Brief an die Braunschweiger Zeitung, wie die BZ selbst berichtet. Dazu sendete er einen kunstvoll mit Sternen verzierten überdimensionierten Check. Auf diesem stand in fetten roten Buchstaben der Schriftzug “Sternstunde”.

Der Tafel-Vorsitzende Bernd Assert freute sich über die Spende des Unbekannten und durfte das Geld bei der BZ in Empfang nehmen.

Weitere Geldgeschenk ohne Absender im Umkreis

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die anonyme Spende ist nicht das erste Geldgeschenk ohne Absender. Laut der Zeitung soll die Hospizstiftung in Gifhorn (100.000 Euro), die Tierhilfe Wolfsburg (20.000 Euro), die Wolfsburger Tafel (20.000 Euro) auch hohe Spendengelder erhalten haben. Zudem soll der Stöckheimer Zoo (Braunschweig) mit 20.000 Euro unterstützt worden sein.

Anzeige

Das Braunschweiger Hospiz soll zudem 100.000 Euro erhalten haben.