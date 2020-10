Geistesgegenwärtige 101-Jährige lässt Trickbetrüger abblitzen

Anzeige

Hamburg. Ihre Opfer sind Senioren, ihre Masche im Kern ähnlich - doch Trickbetrüger kommen glücklicherweise nicht immer an ihr Ziel: In Hamburg-Harburg sind mutmaßliche Trickbetrüger an der Geistesgegenwart einer 101 Jahre alten Frau gescheitert. Eine Frau habe sich am Telefon als Mitarbeiterin einer Sparkasse ausgegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Anruferin versuchte den Angaben zufolge, der Seniorin weiszumachen, dass ihr Geld auf ihrem Konto nicht mehr sicher sei, und wollte sie dazu bewegen, das Geld abzuheben. Doch die Seniorin fiel nicht auf den Trick herein, sondern wurde misstrauisch, so dass die Anruferin das Gespräch beendete. Bei dem Anruf am Montag entstand nach Angaben der Polizei kein Schaden.

Die Polizei registrierte in den vergangenen Tagen Dutzende Anrufe

Insgesamt registrierte die Polizei in den vergangenen Tagen in Harburg mehr als ein Dutzend Anrufe, bei denen sich Unbekannte als Bankangestellte, Polizisten oder hilfsbedürftige Angehörige ausgaben. In allen Fällen scheiterten die Täter jedoch am Misstrauen der Angerufenen. Das "Hamburger Abendblatt" hatte zuerst über den Fall berichtet.