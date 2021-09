Geisterferienlager in Brandenburg steht zur Versteigerung

Anzeige

Im brandenburgischen Ziesar wurde vor 30 Jahren ein Ferienlager gebaut – und seitdem steht es leer. Die Bungalows waren ursprünglich für die Kinder der Mitarbeitenden eines Lokomotivbau Kombinats gedacht. Mittlerweile ist es verdeckt von Birken und Erlen. Wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ) berichtete, soll das verwunschene Areal nun wieder zum Leben erweckt werden.

Mindestgebot: 65.000 Euro

Bei der Herbstauktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG (DGA) am 23. und 24. September in Berlin steht das nie eröffnete Kinderferienlager zur Versteigerung. „Das Areal ist stark verwildert und nur bedingt begehbar“, heißt es allerdings in dem Auktionskatalog. Heizung- und Sanitärausstattungen sind nicht mehr vorhanden. Dafür kann ein glücklicher Besitzer oder eine glückliche Besitzerin sechs Hektar sein oder ihr Eigen nennen. Das Mindestgebot liegt bei 65.000 Euro.

In unmittelbarer Nähe der Feriensiedlung befindet sich das Naturparadies der Köpernitzer Tonkuten. Dazu gehört auch der Geuenteich, besser bekannt als „Geuen“. Ortsansässige kennen ihn aus der Kindheit als beliebte Bade- und Partystelle.